Europee, Moratti di nuovo in campo dopo la batosta Regionali. Asse con De Luca

Europee, Letizia Moratti e Cateno De Luca: la strana alleanza

Nemmeno il tempo di archiviare la pesante delusione delle elezioni regionali in Lombardia, che Letizia Moratti già pensa di riprovarci, questa volta l'obiettivo sono le Europee del prossimo anno. L'ex sindaca di Milano starebbe valutando un'altra ricandidatura, questa volta non più con il Terzo Polo ma affiancando il partito Sud chiama Nord di Cateno De Luca, ex primo cittadino di Messina. L'ex sindaco, macchina di consensi in Sicilia, e la candidata del Terzo Polo alle regionali in Lombardia - si legge sul Foglio - si parlano, si fanno cortesie politiche e pensano a un futuro insieme. L’obiettivo è arrivare a Strasburgo e Bruxelles. Irruento, imprevedibile, pirotecnico, populista, non a caso soprannominato 'scateno'; e soprattutto con un pacchetto di voti, un tesoretto, da far fruttare. A Roma è andata in scena la costituente di 'Sud chiama nord', il movimento politico dell'ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Uno che da solo, fuori da centrosinistra, centrodestra e 5 Stelle, lo scorso settembre ha mandato a Roma due parlamentari, vincendo per l'appunto in due collegi siciliani.

L'ex sindaco di Messina ha presentato a Roma il suo movimento politico trasversale: è a caccia di voti per superare lo sbarramento del 4 per cento e arrivare a Bruxelles. Si è svolto a Milano un incontro tra il leader di Sud chiama Nord De Luca e la candidata alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti. "Apprezziamo la posizione di Letizia Moratti rispetto al tema dell'autonomia differenziata. Abbiamo riscontrato - afferma il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca - la concretezza e la sobrietà dell'approccio ad una tematica che è finalizzata a valorizzare tutti i territori sottraendosi alla logica di uno scontro". Tra De Luca e Moratti ci sono le prime concrete prove d'intesa in vista delle Europee.