Cacciari: "Trump considera gli europei parassiti? È così. E la colpa è di Bruxelles e del folle allargamento"

"Sono battute nel suo stile. E' chiaro che gli Stati Uniti non possono neppure immaginare una rottura totale, politica ed economica con l'Europa. Non conviene nemmeno a loro". Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia e filosofo, commenta con Affaritaliani.it le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump che ha definito gli europei 'parassiti'. "E' il suo stile che piace al suo elettorato e a certi settori dell'opinione pubblica americana che vogliono l'uomo prepotente e gradasso perché dà loro forza e fiducia".

"Il problema - sottolinea Cacciari - è che l'Europa non riesce a darsi una svolta, ammesso che sia ancora possibile e che le mucche non siano già scappate tutte dalla stalla. Non è in grado di darsi una strategia comune. Semmai Trump con quella frase sugli europei parassiti constata la strutturale debolezza politica e ormai anche economica dell'Unione europea e cerca di trarne il massimo vantaggio, soprattutto con il tema dei dazi. Trump tratterà caso per caso il rapporto economico con i diversi stati europei in modo tale da dividere la Ue. Nessun presidente americano ha mai voluto un'Europa unita e forte e ora Trump prosegue su questa linea. E' evidente".

"Ma la responsabilità è tutta degli europei e della loro folle strategia di allargamento, una strategia non solo folle ma anche dissennata. Negli ultimi anni l'Unione europea ha portato dentro con diritti di voto e di veto Paesi sovranisti e populisti e poi vuole fare gli Stati Uniti d'Europa con al suo interno i secessionisti? Tutto ciò dimostra l'assoluta e totale mancanza di idea di Europa unita e federale. E su questo è ovvio che Trump ci vada a nozze".



Quanto a Giorgia Meloni e alla possibilità di strappare condizioni migliori per l'Italia, Cacciari ha dei dubbi forti: "Vedremo se è davvero così tanto simpatica a Trump e Musk per avere qualche privilegio rispetto agli altri Stati europei, ma ne dubito. E' tutta propaganda pura e semplice", conclude il filosofo ed ex primo cittadino di Venezia.



