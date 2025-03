Trump ormai considera gli europei solo dei nemici: "Vance ha ragione, sono dei parassiti"

Usa, Trump senza freni su Europa, dazi, guerra in Ucraina e Musk

Il caso delle chat diffuse con i piani di guerra per attaccare gli Houthi in Yemen, svela oltre alle strategie degli Stati Uniti in termini di armi e intelligence, anche il vero rapporto che c'è con l'Europa. Il vicepresidente Vance in quella chat in cui è stato inserito per sbaglio anche un giornalista che l'ha resa pubblica, parla apertamente dell'Europa come un nemico: "Stufo di aiutarli". Ma Donald Trump, commentando il pasticcio fatto dai suoi, non solo lo difende ma rincara la dose: "Sono d'accordo con Vance, gli europei sono dei parassiti. L'Unione europea è stata assolutamente orribile con noi", ha detto Trump.

Il presidente ha parlato anche dei dazi che scatteranno dal 2 aprile e ha confermato che non ci saranno "troppe eccezioni". Trump nel corso di un'intervista a Newsmax ha spiegato: "Sentite, siamo stati imbrogliati per 45 anni da altri Paesi. Siamo sempre stati morbidi e deboli. È come se avessimo persone che non sanno cosa stanno facendo. Siamo stati fregati come Paese come nessuno ha mai visto prima. Ecco perché abbiamo un debito di 36.000 miliardi di dollari. È ora - aggiunge - di recuperare un po' di quei soldi, forse molti di quei soldi. E questo doveva essere fatto. Non potevamo permettere che continuasse. E, sapete, si tratta di amici e nemici. Ma spesso gli amici, i cosiddetti amici, sono peggio dei nemici. Basti pensare all'Unione Europea, a quello che ha fatto a questo Paese, al modo in cui l'ha messo in ginocchio. E la Cina, che conoscete".

Trump ha parlato anche dei negoziati in Arabia Saudita per il cessate il fuoco in Ucraina: "Penso - dice il presidente - che la Russia voglia porre fine alla guerra, ma è possibile che la stia tirando per le lunghe. Come se stesse tergiversando". Trump ha aggiunto che entrambe le parti perdono in media 2.500 soldati ogni settimana. "Non sono americani ma per me non ha importanza, da questo punto di vista", ha proseguito. "Vedo le immagini dei campi di battaglia; preferirei non vederle nemmeno. Abbiamo braccia, gambe e teste in tutto il campo. Gli armamenti sono ridicoli. Ora è un grande affare di droni. ... E voglio solo che finisca".

Trump, nella sua lunga intervista, ha parlato anche del suo braccio destro Elon Musk e ha definito il consigliere senior della Casa Bianca come un “meraviglioso patriota” e ha aggiunto che nemmeno una volta l'amministratore delegato di Tesla e SpaceX gli ha mai chiesto un favore. Inoltre, Trump ha affermato di ritenere che i liberali miliardari che sono stati dietro i suoi processi penali siano anche responsabili dei numerosi attacchi alle auto Tesla e ai Cybertrucks di proprietà di Musk.