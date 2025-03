Ucraina, l'ex capo del Kgb all'Europa: "Deve svegliarsi. Trump e Putin? Studiano un nuovo ordine globale"

Ucraina, l'ex capo del Kgb svela le mosse di Putin e manda un messaggio all'Europa

Mentre Putin e Trump trattano per la tregua in Ucraina, i bombardamenti su Kiev da parte di Mosca continuano e i russi non sembrano avere intenzione di smettere di attaccare e testa anche nuovi missili atomici. I motivi li spiega uno dei massimi esperti in termini di guerra e strategie russe, si tratta dell'ex capo del Kgb di Mosca, Evgeny Savostyanov. "Putin accetterà la tregua solo a obiettivi raggiunti. Nel piccolo che per lui rappresenta l’Ucraina, - spiega Savostyanov a Il Corriere della Sera - appare evidente che ha bisogno di un avamposto russo sulla riva destra del Dnepr. Kherson e dintorni, per capirci. Così potrà tenere sotto pressione Odessa, la Transnistria e Chisinau. Per questo non accetterà mai la dislocazione in Ucraina di forze europee di deterrenza. Queste sono le "linee rosse" di Putin. Non ritengo possibile una fine della guerra senza un sostanziale cambiamento del rapporto di forze sul fronte a favore della Russia, ancora più marcato di quello attuale".

Poi Savostyanov manda un chiaro messaggio all'Europa: "Deve assumersi il fardello della responsabilità per il proprio destino. A cominciare dall’Ucraina. Oppure, può rassegnarsi a una sottomissione de facto all’alleanza tra Cina, Russia e loro satelliti assortiti. Temo che da voi non ci sia alcuna percezione del rischio che state correndo. Non mi riferisco a possibili invasioni, Putin oggi non vuole e non può. Ma al pericolo della irrilevanza, in primo luogo dei propri valori democratici. Il riarmo? Oggi siete sotto schiaffo di due potenze come la Russia e questi nuovi Usa, che detestano profondamente le vostre basi di valori. Sono uniti da quello che ritengono essere un nemico comune: voi".

"Un nuovo assetto geopolitico - conclude Savostyanov a Il Corriere - sorgerà inevitabilmente a causa della decisione degli Usa di ridurre drasticamente il loro ruolo negli affari internazionali. Putin promuoverà la sua visione, cercando una zona di influenza a Ovest per smarcarsi da quella, molto più vasta, della Cina. E lo farà indipendentemente dai rapporti con Trump. Lo zar desidera entrare nella storia come "Il Grande raccoglitore delle terre russe".