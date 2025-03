Ucraina, il diktat di Trump a Putin e Zelensky: tregua entro Pasqua. Peskov: "Negoziati difficili"

Ucraina, Putin non ha fretta: i segnali che la tregua non è così vicina

Donald Trump ha inviato un messaggio chiaro in vista dei negoziati in Arabia Saudita per il cessate il fuoco in Ucraina: tregua entro Pasqua. Ma Putin e Zelensky considerano questo obiettivo del presidente americano difficilmente realizzabile. I segnali sono arrivati soprattutto da Putin, ai colloqui di Gedda, infatti, lo Zar ha mandato una figura importante a trattare ma non di primissimo livello come nelle speranze di Trump e questo cambia le cose in vista di un tregua a breve termine. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha già moderato le aspettative per nuovi colloqui volti a porre fine al conflitto, iniziato con l'offensiva della Russia contro l'Ucraina nel febbraio 2022. "È una questione molto complessa e c'è molto lavoro da fare. Siamo solo all'inizio del viaggio", ha detto alla televisione russa. I negoziati di lunedì saranno "difficili".

Come simbolo di queste differenze, la delegazione ucraina era guidata dal ministro della Difesa, mentre Putin, come detto, ha deciso di inviare un senatore, un diplomatico di carriera e un funzionario del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), entrambi di rango inferiore. Un'altra notevole divergenza è l'affermazione di Peskov di domenica secondo cui "l'argomento principale della discussione" con gli Stati Uniti sarà "la ripresa" dell'accordo sui cereali del Mar Nero, omettendo qualsiasi accenno a una possibile cessazione dei combattimenti, limitata o incondizionata. L'accordo, in vigore dal 2022 al 2023, ha consentito all'Ucraina di esportare i suoi cereali, essenziali per la sicurezza alimentare globale, nonostante la presenza della flotta russa nella zona.

La Russia si è ritirata dall'accordo dopo un anno, dopo aver accusato le potenze occidentali di non aver rispettato gli impegni assunti per allentare le sanzioni sulle esportazioni russe di prodotti agricoli e fertilizzanti. "I nostri negoziatori saranno pronti a discutere le sfumature di questa questione", ha affermato Peskov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto domenica di "fare pressione" su Putin affinché cessi gli attacchi e ponga fine all'invasione. "Non importa cosa discutiamo con i nostri partner, dobbiamo fare pressione su Putin affinché dia un ordine reale per fermare gli attacchi. Chiunque abbia iniziato questa guerra è colui che deve porvi fine", ha dichiarato Zelensky. Umerov aveva precedentemente riferito che l'ordine del giorno comprendeva "proposte per proteggere l'energia e le strutture critiche".