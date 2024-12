Governo, Forza Italia: "Berlusconi ci ha insegnato che ogni leader della coalizione spesso è chiamato a gesti di generosità"

Cattaneo: "Non faremo rivendicazioni, ci riconosciamo pienamente nel lavoro di Giorgia Meloni e Berlusconi ci ha sempre insegnato che ogni leader della coalizione spesso è chiamato a gesti di generosità ma che servono proprio per rimanere uniti e raggiungere traguardi importanti"



"Forza Italia non ha mai fatto e mai farà rivendicazioni con il bilancino. Come ci ha insegnato Berlusconi, la cosa più importante è tenere salda la coalizione. E quindi tutto ciò che noi facciamo e il nostro peso politico lo portiamo dentro a rafforzare la coalizione", afferma ad Affaritaliani.it Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia dopo le recenti tensioni nella maggioranza e rispondendo alla domanda se serva una verifica o un rimpasto di governo. "Tra l'altro, siamo forti del fatto che la stabilità di questo governo è un grande valore e anche in tutta Europa siamo il Paese più stabile, più affidabile e credibile. E questo è fondamentale per giocarci un ruolo nel futuro dell'Europa rispetto anche alle nuove sfide, vedi l'Amministrazione Trump che parte tra qualche settimana. Quindi noi non faremo rivendicazioni, ci riconosciamo pienamente nel lavoro di Giorgia Meloni e Berlusconi ci ha sempre insegnato che ogni leader della coalizione spesso è chiamato a gesti di generosità ma che servono proprio per rimanere uniti e raggiungere traguardi importanti", conclude Cattaneo.



"Non abbiamo chiesto alcuna poltrona", afferma ad Affaritaliani.it Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dopo le recenti tensioni nella maggioranza e rispondendo alla domanda se serva una verifica o un rimpasto di governo. "Siamo in tempo di manovra e le nostre richieste, apprezzate anche da Fratelli d'Italia come dal vice-ministro dell'Economia Maurizio Leo, sono di tagliare le tasse ai redditi cosiddetti medi con la riduzione dell’aliquota Irpef dal 35% al 33, l’esclusione dall’IVA del settore “non profit” e altri interventi a favore delle pensioni, delle aziende e dell’editoria. Posizione la nostra chiara da sempre", conclude il presidente dei deputati di Forza Italia.



