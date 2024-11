Salvini: 15 scioperi proclamati a dicembre. Sono pronto intervenire

“Sono soddisfatto di aver garantito, ieri, il diritto a viaggiare con i mezzi pubblici a milioni di italiani", dice Matteo Salvini aggiungendo che "il mio impegno non cambia in vista di dicembre, quando - rileva il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti - si contano già 15 scioperi proclamati, tra cui uno generale fissato il 13, guarda caso, un altro venerdì, a pochi giorni dal Natale". "Sono pronto a intervenire ancora, per aiutare i cittadini”. anticipa.

Sciopero: Zangrillo, 'adesione pubblico impiego al 5,5%'

È stata del 5,57% l’adesione dei dipendenti pubblici allo sciopero generale indetto ieri da Cgil e Uil. Il dato, consultabile sul cruscotto degli scioperi del pubblico impiego sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica, pur essendo ancora parziale, in quanto riferito alla metà dei dipendi pubblici, indica una tendenza ormai definita. "Questo risultato certifica il fallimento di uno sciopero meramente politico che le nostre persone del servizio pubblico evidentemente non hanno condiviso - commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo -. Continuiamo a lavorare nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori italiani per lo sviluppo del Paese”.