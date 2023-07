Governo Meloni e interrogazioni parlamentari, la bocciatura di Openpolis. Ma..

Governo Meloni e interrogazioni parlamentari, bocciatura di Openpolis

"Considerando complessivamente tutti i tipi di atti ispettivi possiamo osservare che l’attuale esecutivo presenta il tasso di risposta più alto tra quelli delle ultime 3 legislature - scrive Openpolis.it - La situazione cambia molto però se dal conteggio escludiamo le interpellanze urgenti e le interrogazioni a risposta immediata. Quelle situazioni cioè in cui l’esecutivo non può sottrarsi dal rendere conto del proprio operato. Se analizziamo le risposte ad atti ispettivi non urgenti infatti il governo Meloni scivola agli ultimi posti nel confronto con i suoi predecessori"

Secondo Openpolis

Il governo Meloni ha risposto al 34,2% degli atti di sindacato ispettivo presentati dal parlamento. È il dato più alto considerando gli esecutivi delle ultime 3 legislature.

Considerando esclusivamente gli atti che non comportano una risposta immediata però l'attuale esecutivo scivola all'ultimo posto (14%).

Gli atti ispettivi non urgenti presentati dall'inizio della legislatura sono 1.867. Il governo ha risposto a 261. Tra i ministeri più "efficienti" giustizia, famiglie ed esteri.

Ci sono 4 ministeri, tra cui quello dell'economia, che non hanno risposto a nessun atto ispettivo non urgente.

Leggi anche

Clima, Meloni allontana i negazionisti: “Ora un grande piano di prevenzione"

Meloni da Biden, "nessuna subalternità agli Usa. Superare la Via della Seta"