Gubitosa (M5S): da Lega vorremmo proposte non menzogne

"Un parlamentare della Lega ha diffuso questa fake news clamorosa che, purtroppo, ha trovato spazio su alcuni giornali. Solita becera propaganda contro Luigi Di Maio che, come tutti sanno, si e' tagliato la scorta. In Svizzera non e' stato speso un euro in piu' dei soldi degli italiani perche' il dispositivo Di sicurezza oltre ad essere stato deciso dalle autorita' svizzere e' stato interamente predisposto e organizzato da loro. Invece Di trascorrere le giornate a insultare e diffondere menzogne, dalla Lega ci aspetteremmo proposte utili per gli italiani. Purtroppo quando si tratta Di sedersi ai tavoli per lavorare, scappano". Lo scrive il deputato M5s, Michele Gubitosa, su Facebook.