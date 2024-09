Meloni a Starmer: “Uniti contro i trafficanti umani”. Regno Unito, Leonardo e Marcegaglia investiranno 500 milioni

Migranti, Ucraina e... Al via il bilaterale Meloni-Starmer. GUARDA IL VIDEO DELLA CONFERENZA

Un incontro per discutere di immigrazione e Ucraina, ma anche di economia tra due paesi importanti della Nato e membri del G7. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto a villa Doria Pamphilj il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer. Al termine dell'incontro i due capi di governo hanno rilasciato dichiarazioni congiunte alla stampa.

Ucraina, Meloni: "Da Italia sforzi molto significativi"

Il rischio di un'escalation nel conflitto in Ucraina? "Dobbiamo fare i conti ogni giorno. Noi ci siamo concentrati molto sulla difesa anti-aerea, stiamo lavorando per andare avanti su questa prospettiva. Il nostro impegno viene ampiamente riconosciuto" da Kiev e dai partner, "stiamo facendo sforzi molto significativi", ha detto la premier Giorgia Meloni tornando a parlare del supporto delle armi a Kiev.

"Per quello che riguarda il tema dell'autorizzazione ai missili di lungo raggio, queste sono decisioni che prendono le singole nazioni. Quando il presidente Zelensky e' venuto in Italia non piu' tardi di due settimane fa ha detto: non chiediamo all'Italia nulla di piu' di quello che sta gia' facendo". "Lo dico semplicemente per dire che non va letto, come invece mi e' sembrato che in alcuni casi si facesse, come un indietreggiare rispetto al sostegno" a Kiev, ha detto la premier. Con il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer - ha sottolineato al termine del bilaterale - "abbiamo ribadito il nostro sostegno a Kiev: il nostro obiettivo e' mettere fine alla guerra e aiutare l'Ucraina verso un percorso di pace, liberta'" e "per la ricostruzione del Paese".

"Ribadiamo ancora una volta il nostro sostegno a Kiev e sottolineiamo che il nostro obiettivo e' mettere fine a questa guerra e aiutare l'Ucraina nel cammino verso un futuro di pace, liberta' e prosperita'. Con il sostegno che e' necessario oggi e con il sostegno che e' necessario per la ricostruzione", ha spiegato Meloni. "L'Italia nel 2025 - ha ricordato - ospitera' la Ukraine Recovery Conference, che nel 2023 si e' tenuta a Londra e anche questo e' un importante elemento della nostra sinergia".

Italia-Gb, Meloni: "Unire le forze contro trafficanti umani"

"Occorre intensificare la lotta ai trafficanti di esseri umani. Occorre unire le forze e puntare al cuore di questo traffico". Ha ricordato Meloni. "Occorre massimizzare la collaborazione" tra i partner, ha sottolineato la premier, "occorre approfondire le cause dell'immigrazione con una attenzione nuova verso il Continente africano", rimarca il presidente del Consiglio.

Migranti: Meloni, Albania? Italia non viola diritti umani

I migranti in Albania "avranno gli stessi diritti" di quelli che sbarcano a Lampedusa o in un altro hotspot, soltanto che "non saranno in territorio italiano. Non si puo' sostenere che quello che fa l'Italia in Albania viola i diritti umani", ha scandito la premier.

Italia-Gb, Meloni: "Rafforzare collaborazione economica"

Non solo la politica estera. "C'e' la volonta' di rafforzare la collaborazione economica", ha spiegato Meloni. "Collaborazione anche nell'industria della difesa, lavoriamo anche ad un protocollo sulla scienza", ha sottolineato il presidente del Consiglio. "C'e' un solido rapporto" con il Regno unito, ha detto Meloni.

Italia-Regno Unito, Starmer: "Da Leonardo e Marcegaglia oltre 500 mln sterline investimenti"

"Abbiamo parlato delle grandi opportunità da realizzare insieme. L'Italia è già nella top ten dei partner commerciali e al sesto posto per investimenti esteri diretti. Questo sosterrà la crescita reciproca, che è una priorità fondamentale per il mio governo". Lo dice il primo ministro britannico, Keir Starmer, nel punto stampa congiunto a Roma, con la premier italiana, Giorgia Meloni. "Ho anche incontrato gli imprenditori che già lavorano in Regno Unito - aggiunge - e sono lieto di annunciare due nuovi investimenti da oltre 500 milioni di sterline: Leonardo investirà oltre 400 milioni in progetti di ricerca e sviluppo e nella produzione di elicotteri; e Marcegaglia investirà 100 milioni per la produzione anche nell'ambito dell'economia verde".