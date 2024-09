Starmer vede Meloni a Roma, il summit per "copiare" il modello migranti albanese

Bilaterale a Roma Meloni-Starmer, non solo il tema immigrazione al centro del summit

Il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer fa visita alla premier italiana Giorgia Meloni a Roma. Si tratta de terzo bilaterale tra i due paesi dopo l'elezione del laburista avvenuta a inizio luglio. I due si erano già incontrati a Washington per il vertice Nato e in Inghilterra allo European Leaders Summit. Il tema principale sul tavolo dell’incontro a Villa Doria Pamphilj sarà, come è stato anticipato dai media inglesi, la gestione dei flussi migratori, a partire dall’accordo fra Italia e Albania per l’accoglienza di richiedenti. Le strategie per affrontare il problema costituiscono un nodo cruciale anche per il governo di Londra.

Starmer vuole conoscere i dettagli dell'accordo tra Italia e Albania per decidere eventualmente di replicare lo stesso modello. Prima di raggiungere Roma, il laburista Starmer è stato negli Stati Uniti, dove è stato ricevuto per la prima volta alla Casa Bianca da Joe Biden. I temi sul tavolo della visita italiana - riporta Il Sole 24 Ore - ricalcano i pilastri di una relazione già solida, quella fra Londra e Roma, che nell’ultimo anno si è arricchita di ulteriori momenti di contatto e collaborazione anche in virtù della presidenza italiana del G7. Ma dietro tutto, come accade in tutti i vertici tra le prime linee di due Paesi, ci sarà l’economia, visto che l'Italia è il 12mo partner commerciale del Regno Unito.