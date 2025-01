Meloni-Musk, accordo di fatto già chiuso. Ecco che cosa ottiene in cambio la premier da Trump. Esclusivo

In cambio Meloni punta a ottenere da Trump due importanti risultati per la nostra economia



"Non c'è incompatibilità tra i satelliti europei e il sistema di SpaceX". Il messaggio arrivata dall'Unione europea era quello che Giorgia Meloni stava aspettando dopo la visita lampo negli Stati Uniti dal presidente eletto Donald Trump. Alla fine, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, l'accordo tra l'esecutivo e il colosso di Elon Musk sulla cybersicurezza e non solo sì farà. Poi le modali verranno ben studiate, come ad esempio quella di passare da una gara pubblica per non rischiare ricorsi e stop improvviso. Ma l'impegno politico c'è e anche il sostanziale via libera all'intera.



Tanto che in molti ritengono che la spinta di Matteo Salvini che continua a caldeggiare l'accordo con il principale consigliere di Trump elogiando quotidianamente sia concordato con la stessa premier. Un gioco di sponda. Salvini spinge e Meloni ufficialmente prende tempo e valuta essendo capo del governo. Ma la Commissione europea ha detto chiaramente che l'Italia, stato sovrano, può fare gli accordi che vuole. L'unico a essere titubante e prudente è Antonio Tajani, ministro degli Esteri, che chiede cautela e prudenza come ha detto ieri il portavoce nazionale degli azzurri Raffaele Nevi ad Affaritaliani.it. Ma la decisione ormai, anche se non accadrà immediatamente, è presa.



E in cambio Meloni punta a ottenere da Trump due importanti risultati per la nostra economia. Il primo riguarda i dazi e quindi un regime speciale della nuova amministrazione Usa che non colpisca pesantemente le esportazioni del made in Italy negli States, dal vino ai cibi fino alla.moda e a molto altro. Infatti i consiglieri del nuovo inquilino della Casa Bianca hanno già spiegato che a essere maggiormente colpiti dai dazi saranno i Paesi del Centro e Nord Europa e non l'Italia.



Il secondo risultato è quello di una maggiore flessibilità e gradualità per il nostro Paese nell'obiettivo chiesto dagli Usa ai membri della Nato di raggiungere il 2% del PIL per le spese militari. Un risparmio importante per le casse pubbliche che evitare di tagliare risorse su altri servizi ai cittadini. Insomma, Meloni si muove con destrezza e abilità politica. Ha praticamente chiuso l'intesa con Musk sul sistema SpaceX non prima però di aver portato a casa da Trump due successi per l'Italia sul fronte economico.



