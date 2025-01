Emergenza sicurezza e il possibile accordo con Space X, Forza Italia: "Musk? A Meloni chiediamo massima cautela e prudenza"

"Da parte nostra non c'è alcun no pregiudiziale, ma chiediamo al governo di essere cauto"



"Serve molta prudenza quando si parla di sicurezza nazionale e di dati sensibili. Da parte nostra non c'è alcun no pregiudiziale, ma la richiesta al governo di essere molto cauti". Così, ad Affaritaliani.it, il portavoce nazionale di Forza Italia e vice-capogruppo vicario alla Camera Raffaele Nevi sull'ipotesi di accordo sui satelliti tra l'esecutivo e in particolare la presidente Giorgia Meloni e le società di Elon Musk.



"Bisogna valutare attentamente se c'è la convenienza per il nostro Paese per siglare queste intese, vanno tutelati i dati della privacy degli italiani e va garantita la massima attenzione sulla cybersecurity. Nessuna pregiudiziale di Forza Italia su Musk e le sue aziende, ma massima attenzione, prudenza e cautela certamente", conclude il portavoce nazionale del partito guidato da Antonio Tajani.



