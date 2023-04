Meloni più citata di Schlein in rete ma il 33% dei commenti è negativo

Secondo l’Osservatorio Politico di Reputation Science, la premier è la più citata online, ma il 33% dei commenti è negativo. Positivo invece il sentiment per la neo segretaria del PD Schlein (46%)

Giorgia Meloni batte Elly Schlein sui social, ma la premier perde la sfida della reputazione. Reputation Science, società leader nell’analisi e gestione della reputazione online, ha analizzato la reputazione sul web della premier e della segretaria del Partito Democratico. Schlein gode di un sentiment positivo al 46%. Molto più basso, invece, quello di Meloni: nonostante gli oltre 7 milioni di follower dei suoi profili social, solo il 15% dei contenuti di internet mostra apprezzamento nei confronti della leader di Fratelli d’Italia, a fronte del 33% di critiche.

Meloni è più citata di Schlein. Tra febbraio e marzo di quest'anno, la presidente del Consiglio ha avuto 46 mila citazioni online, contro le 29 mila della ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna. Il trend temporale - sempre secondo l'analisi di Reputation Science - dimostra come l’attenzione del web nei confronti della leader del Pd si sia concentrata in occasione della sua vittoria alle primarie, per poi diminuire nelle settimane seguenti. L’attenzione mediatica nei confronti della premier risulta essere in crescita nelle prime settimane di marzo.

Speculare l'andamento delle due leader: a un incremento dei contenuti di una, corrisponde un incremento dei volumi dell’altra. Sintomo di come la loro contrapposizione politica, che ha trovato il proprio apice nella sfida alla Camera. Un tema di particolare interesse è la ‘viralità’ dei contenuti social che citano le due leader politiche. I primi tre contenuti con maggior engagement (like, commenti e condivisioni) sono tre video TikTok. Una piattaforma presidiata da Meloni, ma non da Schlein.