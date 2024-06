Salvini: "Niente armi contro la Russia. O non votiamo il prossimo decreto"

"Mi sembra che le dichiarazioni del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri siano perfettamente in sintonia con le mie"

"Se nel prossimo decreto armi io non avrò la certezza assoluta che nessun armamento viene utilizzato fuori dai confini ucraini noi non lo voteremo. Senza questa rigorosa matematica certezza non daremo il nostro voto. Ma mi sembra che le dichiarazioni del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri siano perfettamente in sintonia con le mie. Non penso che nessuno in Consiglio dei ministri ci sia qualcuno che voglia avvicinarsi alla terza guerra mondiale". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini durante una conferenza stampa in Sala stampa Estera.

Con queste parole Salvini conferma la sua linea pacifista. L'obiettivo è evitare una pericolosa escalation tra Russia e Nato.