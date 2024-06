Russia, concorso di vignette anti-Macron. Mosca mette nel mirino la Francia

Russia, sempre più accesa la rivalità con i francesi

La Russia segue da vicino la campagna elettorale in vista delle prossime Europee. E in particolare sta apprezzando i continui attacchi del leader della Lega Matteo Salvini al presidente francese Macron. A tal punto che prendendo spunto da una frase del leghista è nato - riporta La Repubblica - addirittura un concorso per premiare la miglior vignetta anti-francese. Salvini, in uno dei suoi comizi, aveva pronunciato in particolare questa frase: "A Macron dico: vai tu in Ucraina a combattere, mettiti l’elmetto e non rompere le palle agli italiani". La frase, edulcorata nella traduzione in russo, è stata subito citata da diversi media filogovernativi russi, come Rt e Moskovskij Komsomolets.

La rivista del ministero degli Esteri russo, Mezhdunarodnaja Zhizn (letteralmente, "Vita Internazionale") o The International Affairs, è andata oltre: ha indetto - prosegue La Repubblica - un concorso di caricature ispirate alle parole del segretario della Lega. Scadenza: il 17 giugno. Premio: la pubblicazione sulla copertina del prossimo numero. Una settimana fa l’agenzia di stampa Ria Novosti aveva ad esempio segnalato che Salvini aveva definito il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg un "gentiluomo pericoloso", perché sosteneva la necessità di consentire a Kiev di attaccare il territorio russo con le armi Nato. Ma le autorità russe avevano anche aggiunto che i discorsi fatti in campagna elettorale "vanno tutti divisi per dieci".