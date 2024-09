"Sangiuliano-Boccia, anche foto osé e audio sulle nomine. Mattarella perde la pazienza, presto il governo Meloni Due"

"Giorgia è circondata da maschi ‘faciloni’ che ogni giorno ne combinano una la cui pezza è peggiore del buco"



Il caso del ministro Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia e le ripercussioni sul governo e sulla maggioranza di Centrodestra. Che ci saranno eccome. Affaritaliani.it ha chiesto un parere a Luigi Bisignani, profondo conoscitore delle logiche dei palazzi del potere e co-autore, insieme a Paolo Madron, del libro (non gradito alla presidente del Consiglio) 'I potenti al tempo di Giorgia'.



Che idea si è fatto del caso Sangiuliano-Boccia?

"Andreotti diceva che soprattutto per un politico era fondamentale non diventare ridicolo e perdere la sua dignità davanti ai cittadini. In questo caso abbiamo superato di gran lunga il modo di dire del Divo".

Ha fatto bene Meloni a respingere le dimissioni del ministro della Cultura?

"Povera Giorgia, ma che deve fare... è circondata da maschi ‘faciloni’ che ogni giorno ne combinano una la cui pezza è peggiore del buco. L’ex cognato che ferma i treni, Delmastro che dà in pasto i documenti riservati del Dap, il caso dei pistoleri di Capodanno, Pozzolo, e forse il solito Delmastro, ora Sangiuliano... Siamo tutti peccatori, ma un po’ di prudenza…".

Ma Mamma Giorgia è arrabbiatissima...

"Solo Ginevra riesce a farla sorridere… Lei ormai è sempre ingrugnita, e vede fantasmi ovunque ma questa ossessione del non rimpasto la porterà fatalmente al 'Meloni Due' perché al Quirinale stanno perdendo la pazienza con tutti questi masanielli in giro".

Qualche episodio della Prima Repubblica…

"Ricordo sempre Andreotti sulle scorribande notturne di De Michelis, un grande ministro, dalle discoteche a Lady D, lo ammoniva così: 'Ma per quanto tempo pensi di poter fare il ministro, non puoi tenere per un po’ a bada il testosterone e lo conservi da parte per i periodi di magra?'. Il ministro Sangiuliano, da gran storico, avrebbe potuto far tesoro e seguire questo insegnamento, ma almeno Gianni lo faceva alla luce del sole".

È possibile che esca dell'altro che metta a rischio il ministro e in imbarazzo il governo?

"Questa dottoressa Boccia, per la quale forse qualche parola di scusa ‘O ministro innamorato’, l’avrebbe pure potuta spendere, mi sembra attrezzata, agguerrita e ferita... Qualcuno dovrebbe parlarle. Hai visto mai che si presenta tutta di bianco al G7, lei che Pompei la conosce bene".

La Lega sembra volere la Cultura e Salvini pare furioso, è possibile?

"Le ‘giustificazioni’ di Sangiuliano che coinvolgono altri, Salvini compreso, sono imperdonabili. Il clima da lunghi coltelli che c’è in Consiglio dei ministri deve essere pesante. Da un veneziano come Nordio non me lo sarei aspettato".

Qualcuno ha ipotizzato che Maria Rosaria Boccia fosse una spia per gli occhiali con telecamera, è possibile?

"Sempre Andreotti: 'Ogni ipotesi di complotto nasce da un fatto casuale di cronaca' e qui di fatti ce ne sono, chissà quali altri occhi indiscreti e magari foto osé usciranno fuori. Speriamo ci venga almeno risparmiato il Santo desnudo o messaggi audio sulle nomine".

Sangiuliano avrebbe dovuto riferire in Parlamento e non al Tg1?

"Chiocci ha fatto un gran colpo giornalistico. Se fa il giornalista è TeleMeloni se non lo fa è sempre TeleMeloni. Mi piacerebbe ora andasse a fare le stesse domande a tanti ex ministri piddini che hanno sparso favorite nei programmi e addirittura nei cda".

Addirittura...

"Basta sentire le chiacchiere di Saxa Rubra e del settimo piano di Viale Mazzini. Anche l’onorevole Melandri, oggi fustigatrice su Repubblica, era in love sui margini del Tevere, tradì il compagno che rispose: 'Siamo giovani, siamo aperti, io sono di sinistra'. Evidentemente chi è senza peccato scagli la prima pietra, ma a destra non si perdona nulla. Pietà umana anche per Sangiuliano e soprattutto per la sua elegante signora, la nostra Hillary. Anche se a pensarci il MiC non è la Casa Bianca".