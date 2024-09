Sangiuliano-Boccia, "ci sono foto molto delicate. Nessun settimanale le ha volute pubblicare". Trema il governo

Sangiuliano-Boccia, le foto "nascoste" che fanno tremare il governo. Rivelazioni choc

Il caso Sangiuliano-Boccia si ingigantisce ogni giorno di più. Il ministro della Cultura, dopo lo sfogo in lacrime al Tg1: "Con lei ho avuto una relazione, ma non ho mai speso soldi pubblici", ha deciso di rassegnare le dimissioni. Ma la premier Giorgia Meloni le ha respinte. Però la questione relativa al ministro e alla sua "consulente" Boccia non è affatto chiusa e ora trema l'intero governo. Uno dei paparazzi che ha fotografato la coppia esce allo scoperto. "Esistono altre fotografie del ministro Gennaro Sangiuliano in compagnia di Maria Rosaria Boccia. E - sostiene Alex Fiumara a Il Fatto Quotidiano - sono molto più delicate di quelle che abbiamo venduto al settimanale Gente. So di queste altre fotografie - prosegue - perché me l’ha raccontato una mia fonte, interna a un settimanale, che le ha viste, me le ha descritte e mi ha detto che alla fine è stato deciso di non pubblicarle".

"Per quanto mi hanno raccontato, sarebbero state scattate in Campania e ce ne sarebbe una che ritrae i due mentre escono dal portone di uno studio medico". Il racconto di Fiumara - prosegue Il Fatto - risulta verosimile per un dettaglio: il 12 agosto pubblica infatti un post su Instagram nel quale parla di un giornale, che ha seguito una notizia su un "politico" e la sua "amante" e di un servizio poi non pubblicato. Il caso Sangiuliano-Boccia è esploso a fine agosto, lui ne parla in tempi non sospetti. "Il politico al quale facevo riferimento è Sangiuliano e l’amante è Boccia", spiega Fiumara. Il servizio però resta invenduto, nessun giornale decide di pubblicarlo. Ma, sempre stando al racconto del paparazzo, dopo queste foto vengono incaricati altri fotografi di seguire la coppia e ci sarebbero scatti ancora più delicati.

Ma che fine hanno fatto queste foto? Perché un direttore ha prima commissionato un servizio e poi ha cambiato idea, decidendo di non pubblicarlo? Cosa c’è in queste foto? La risposta a queste domande adesso supera il gossip: ha un significato politico. Perché le fotografie riguardano un ministro che, da questa vicenda, è già uscito gravemente indebolito. E soprattutto perché, se esiste un servizio fotografico commissionato e rimasto in un cassetto, su una vicenda che ha portato un ministro a un passo dalle dimissioni, è il caso di sapere fino in fondo - conclude Il Fatto - com’è andata, cosa contengono questi scatti e perché non sono stati pubblicati.