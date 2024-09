Spy story Sangiuliano-Boccia? ipotesi di complotto: la risposta potrebbe essere la guida della Regione Campania

Il proverbio che dice “ L ’ uomo si comanda sui vizi e non sulle virtù ” , è storicamente una verità oramai cristallizzata

L’errore più grande che un investigatore possa realizzare nel corso delle indagini è quello di soffermarsi sul singolo particolare che, spesso, può far perdere il quadro d’insieme e non arrivare così alla soluzione del caso.

La spy story Boccia-Sangiuliano sembra essere un noir dalle tinte gialle, sempre più intricato e complesso, ove, la posta in gioco non è detto che potesse essere rappresentata unicamente dalla famigerata consulenza poi revocata.

Non si può negare che già in passato il nome dell’ex Ministro sia stato storicamente affrancato ad una possibile candidatura alla Presidenza della Regione Campania e negli ultimi mesi, in tanti, hanno sentito questo nome ridondare in pole ancora una volta.

La guida di una Regione è molto più importante di quello che si possa pensare, perché se pensassimo che un Ministro conti e gestisca tanto, un Presidente, un/una Assessore Regionale n. volte di più.

In qualsiasi luogo di potere, all’interno della stessa famiglia, spesso sorgono gelosie, interessi, e il proverbio che dice “L’uomo si comanda sui vizi e non sulle virtù”, è storicamente una verità oramai cristallizzata.

Esistono sempre -in tutti i settori- colleghi più navigati, con un modo di vivere spesso border line, e anche in politica è così, chi va con lo zoppo impara a zoppicare e dunque la risposta è data.

Alcuni erroneamente pensano che una volta arrivati al potere sono baciati da Afrodite, la dea della bellezza, la quale li ha inondati di fascino, talmente tanto che avvenenti signorine -che mai e poi mi si sarebbero affiancati neanche per un caffè- cadono ai loro piedi alla sola vista.

Per cui assistiamo -ciclicamente- al potentino del momento che compare sui giornali affiancato alla subrettina in declino in cerca di un salvagente, ma questi sono campanelli d’allarme, di un virus che è antesignano della mezzanotte.

Negli ultimi anni la crisi del sistema ha una lettura abbastanza semplice, i giocatori che hanno traghettato una squadra da una serie minore alla massima, non è detto che abbiano le caratteristiche per giocare nella serie A, altrimenti si rischia la retrocessione.

Tutti hanno riconosciuto le indubbie qualità di Spalletti come Ct, ma quest’ultimo non aveva i giocatori e l’Italia difatti è stata eliminata e, ad oggi, il Commissario tecnico ha dovuto cambiare le convocazioni, venendo assolto dalla nazione che ne ha riconosciuto allo stesso qualità altissime dandogli un’altra possibilità.

La spy Boccia-Sangiuliano ha dunque il sapore di una lotta tutta Campana dove, la posta in gioco è alta, ma i giocatori -non avendo frequentato adeguati settori giovanili, primavere, o allenatori storicamente finiti male-, rischiano di non avere le caratteristiche idonee, è proprio ora si stanno delineando gli schieramenti prima della battaglia: uno è già fuori!

Il Ct potrebbe decidere di puntare sui giovani, mandando i senatori a vita o i presunti neo statisti -giovani, ma che ne hanno già fatte troppe- in tribuna, ma il problema in una terra caratterizzata da un elevato indice di criminalità organizzata è: di chi fidarsi?!