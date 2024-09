Clamoroso: Boccia non si fa intervistare da Berlinguer: "Ci ho ripensato". La conduttrice: "Mi stai registrando?"

Salta l'ospitata di Boccia dalla Berlinguer su Rete 4. Il clamoroso retroscena sullo scontro tra le due

Colpo di scena a È sempre Cartabianca su Rete4, salta all'ultimo minuto l'intervista di Bianca Berlinguer a Maria Rosaria Boccia. L'ex amante dell'ex ministro Sangiuliano ha deciso di dare forfait all'ultimo minuto attraverso un sms inviato alla conduttrice: "Non sono scappata, non c'erano le condizioni". Ma ci sono retroscena che hanno del clamoroso su questa mancata ospitata. L’imprenditrice e influencer è arrivata a Rete4 due ore prima della diretta. Dopo il trucco ha parlato con la conduttrice della struttura della trasmissione. E qui è accaduto qualcosa. La prima domanda nel copione era su Giorgia Meloni e la frase su come una donna "deve guadagnarsi spazio nella società". E qui c’è stato un primo problema. Ma soprattutto durante la loro conversazione Berlinguer le ha detto a un certo punto: "Non è che mi stai registrando?".

La risposta di Boccia: "Ma per chi mi prendi?". L’invito - in base a quanto risulta a La Repubblica - aveva fatto infuriare la premier Meloni, che aveva pensato a un complotto di Mediaset. Boccia aveva promesso di raccontare "la verità che Gennaro Sangiuliano non ha voluto dire finora". Dopo, ha sostenuto con la conduttrice che "sono emersi elementi nuovi". Il problema - secondo quanto ricostruito da La Stampa - erano le domande non concordate e la libertà degli ospiti in studio di chiederle quello che volevano. "Non mi sento capita", avrebbe detto Boccia a un certo punto spiegando il suo ripensamento. "Secondo lei non eravamo abbastanza preparati sul suo caso", ha detto la conduttrice in diretta. "Vengo la prossima settimana, datemi tempo", avrebbe fatto sapere Boccia.

All'inizio aveva deciso di chiarire "che lei non è mai stata l'amante di Sangiuliano". Ma la decisione sarebbe arrivata proprio dopo aver appreso che gli ospiti sarebbero stati liberi di domandare. Evidentemente si è irrigidita quando Berlinguer le ha detto: "Non è che mi stai registrando?".