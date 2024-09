Boccia e quelle foto nei camerini di Amici senza aver mai lavorato per Maria De Filippi

Boccia, ecco quando anni fa pubblicava foto su foto dei camerini di Amici di Maria De Filippi. Ma Mediaset smentisce tutto

Maria Rosaria Boccia, nonostante non abbia un legame diretto con il mondo della televisione e, in particolare, con il talent show "Amici" di Maria De Filippi, ha cercato di presentarsi sui social come una figura rilevante in tale ambiente.

Nel 2017, quando lavorava come venditrice di abiti da cerimonia e aveva accesso agli studi televisivi di Rai e Mediaset per vestire ospiti della TV, Boccia ha approfittato dell'occasione per fotografare i nomi sui camerini dei vip, scattare selfie con celebrità, condividere dettagli dei programmi e posare con cartelline come se fosse una presentatrice.

Come scrive Dagospia, tra le varie immagini postate da Boccia, alcune la mostrano negli studi di "Amici", con una cartellina ufficiale del programma su cui è scritto "Costumi".

Queste foto potrebbero suggerire una collaborazione con lo show, ma fonti di Mediaset chiariscono che la sua presenza era legata esclusivamente al fatto che stava vestendo una musicista dell'orchestra di Renato Zero, ospite in quella puntata del programma. Mediaset sottolinea che non vi è stata alcuna collaborazione ufficiale tra Boccia e "Amici".