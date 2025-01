Tasse, Fratelli d'Italia: "Taglio dell'aliquota Irpef al 33% sopra 40mila euro prima dell'estate"

"Musk compra Tik-Tok? E' un grande imprenditore e se fa questa operazione l'avrà ponderata bene"



"Se ci sono proposte così variegate e così impegnative sono sicuro che il ministero dell'Economia nel suo complesso saprà fare la sintesi e vedere la praticabilità di queste proposte. Non c'è una contrarietà di Fratelli d'Italia, ma il tutto si deve inserire in un ambito di sostenibilità". E' la risposta ad Affaritaliani.it di Marco Osnato, responsabile economico di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Finanze della Camera sulle richieste al governo, diverse tra loro, avanzate da Forza Italia e Lega di una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. Quanto alla polemica sull'eventuale innalzamento dell'età per andare in pensione, Osnato è lapidario: "E' una polemica chiusa. L'Inps ha commesso un errore comunicativo e sia Durigon sia Rizzetto hanno spiegato che non c'è alcun provvedimento in vista a discapito dei pensionati".



Ci sarà già quest'anno il taglio delle tasse per il ceto medio, come auspicato nella conferenza stampa di inizio anno da Giorgia Meloni, o si andrà al 2026 con la prossima Legge di Bilancio? "Io sono convinto che si farà nel 2025, poi, scherzando, per fortuna degli Italiani non sono il ministro e quindi non spetta a me dare risposte definitive. Ma ritengo che prima dell'estate 2025 ci possa essere - e sono convinto che ci sarà - il provvedimento per ridurre l'aliquota fiscale dal 35 al 33% per i redditi sopra 40mila e fino a una cifra che valuteremo tutti insieme per tutti i lavoratori in generale", sottolinea Osnato.



Forza Italia ha anche chiesto che lo Stato esca dalle banche e in particolare dal Monte dei Paschi di Siena, Fratelli d'Italia è d'accordo? "Noi non siamo né per la presenza obbligatoria dello Stato nelle banche né per la necessità assoluta di uscire. L'obiettivo di FdI è la tutela dei cittadini e dei soldi degli stessi cittadini utilizzati in passato anche per salvare le banche". E infine una domanda sulla quasi certa acquisizione di Elon Musk di Tik-Tok: "Credo che Musk sia un grande imprenditore e se fa questa operazione l'avrà ponderata bene". Non c'è troppa concentrazioni nelle sue mani? "Non spetta a me dirlo", conclude Osnato.



