Musk sta per prendersi anche TikTok. La Cina messa spalle al muro dalla legge degli Usa

Musk si prende anche TikTok? Trattativa in corso per la gestione negli Usa

Elon Musk sta per mettere le mani anche su TikTok, dopo l'acquisizione di Twitter (poi rinominato X) il miliardario è in trattativa per prendere anche una fetta significativa del social cinese nel caso dovesse essere bandito negli Stati Uniti entro la fine della settimana. Lo ha riferito Bloomberg.

L'anno scorso gli Stati Uniti hanno approvato una legge che impone al gigante cinese dell'intrattenimento ByteDance di vendere TikTok entro il 19 gennaio 2025, pena il divieto nel Paese in cui l'app ha 170 milioni di utenti. Il caso è arrivato fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti, che venerdì ha ascoltato le argomentazioni di entrambe le parti. Washington dice di voler prevenire i rischi di spionaggio e manipolazione da parte di Pechino, mentre i social network e le associazioni accusano la legge di soffocare la libertà di espressione.

Una netta maggioranza dei giudici era disposta ad ammettere il divieto. Il governo cinese e ByteDance si sono sempre apertamente opposti a una vendita della parte americana di TikTok. Ma "alti funzionari cinesi avevano già iniziato a prendere in considerazione piani di emergenza per TikTok come parte di una discussione più ampia su come lavorare con l'amministrazione Trump, una delle quali coinvolge Musk", hanno detto fonti confidenziali a Bloomberg.

Ma le deliberazioni sono ancora "preliminari". Trump, che tra una settimana tornerà a essere presidente degli Stati Uniti, ha cercato di vietare TikTok alla fine del suo primo mandato nel 2020, anche in nome della sicurezza nazionale. Da allora ha fatto marcia indietro sulle sue posizioni, affermando di avere un "debole" per l'app e il suo pubblico giovane.