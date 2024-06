Ue, FI: "Unica maggioranza la Ursula. Meloni all'opposizione? Valuterà lei..."

Ue, la maggioranza sarà la stessa che ha governato negli ultimi cinque anni prima del voto ovvero Popolari, Socialisti e liberali? "Al momento i numeri questo direbbero"

“La maggioranza possibile al Parlamento europeo, per la nuova Commissione, sarà la decisa dai partiti e dai leader europei”, afferma ad Affaritaliani.it il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli. Sarà la stessa che ha governato negli ultimi cinque anni prima del voto ovvero Popolari, Socialisti e liberali? "Al momento i numeri questo direbbero ma si vedrà bene quando l’assegnazione dei seggi sarà definitiva e sembra che non abbia una grande influenza il risultato elettorale francese e il partito di Marine Le Pen", risponde il capogruppo azzurro.



E Giorgia Meloni? Sarà all'opposizione nonostante un risultato di Fratelli d'Italia superiore al 28%? "Non so, valuterà lei nell'interesse del Paese cosa sia meglio fare e quale strategia adottare in Europa. E' in una posizione di grande eccellenza e saprà come giocare bene le carte". Però Meloni ha sempre detto mai con il Pse e con la sinistra... "Vedremo, è ancora presto e non so che cosa farà qualora l'unica maggioranza possibile fosse quella uscente. Ma tu porto è presto", conclude il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio.