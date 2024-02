Zaia sindaco di Venezia e il Veneto a Fratelli d'Italia con De Carlo

Meloni vuole assolutamente una grande regione del Nord

"Il terzo mandato non ce lo daranno mai". Nella Lega sono certi che Fratelli d'Italia, in questo caso d'accordo con Forza Italia, non concederà mai la deroga ai presidenti di regione per andare oltre il secondo mandato, la cosiddetta 'norma salva-Zaia' che però interessa anche molti Governatori del Centrosinistra. Anche perché, numeri alla mano (e li vedremo bene alle Europee dell'8-9 giugno), Giorgia Meloni vuole assolutamente una grande regione del Nord e punta proprio sul Veneto nel 2025. Il candidato è già pronto: Luca De Carlo, senatore e coordinatore regionale di FdI.



D'altronde la Lega ha già la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento e Forza Italia terrà quasi certamente il Piemonte con Alberto Cirio. Quindi su questo punto Meloni tira dritto, anche perché non vuole un leghista alla guida del Veneto per non "esagerare" con l'autonomia regionale che l'anno prossimo, salvo colpi di scena, sarà già legge con gli accordi tra Stato e regioni. E Luca Zaia? Pronta la compensazione. Nessun ruolo di governo a Roma, d'altronde ha sempre detto di voler restare in Veneto. Zaia sarà nel 2025 candidato al ruolo di sindaco di Venezia al posto dell'attuale Luigi Brugnaro. E le elezioni regionali e comunali si terranno lo stesso giorno.