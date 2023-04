25 aprile 2023 - 78° Anniversario della Liberazione Nazionale

Martedì 25 aprile, presso il Sacrario militare dei Caduti d’Oltremare, la Città di Bari e l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia ricorderanno il 78° anniversario della Liberazione nazionale con una cerimonia commemorativa alla quale parteciperanno il Sindaco Antonio Decaro, la Prefetta Antonia Bellomo, il Generale di squadra aerea Silvano Frigerio e il Presidente del comitato provinciale dell’Anpi Pasquale Martino.

Il programma della cerimonia:

· ore 9.30 - onori ai Caduti con deposizione di corone

· ore 9.40 - momento di preghiera, benedizione, interventi autorità e lettura del messaggio del ministro della Difesa da pare del Generale Frigerio.

Alle ore 11.30 il sindaco Antonio Decaro, sulle note del Silenzio eseguito da un trombettiere dell’Aeronautica militare, deporrà una corona d’alloro presso la lapide commemorativa affissa sulla facciata esterna di Palazzo di Città in ricordo del sacrificio dei partigiani baresi. Per l’occasione, grazie alla collaborazione della Fondazione Petruzzelli, il maestro Andrea Sabatino suonerà al flicorno “Bella Ciao” sotto il colonnato del teatro comunale Nicolò Piccinni, luogo che ospitò i lavori del 1° Congresso del CLN, nel gennaio del 1944.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, l’assessora Ines Pierucci parteciperà al momento di omaggio organizzato dall’Anpi e dall’Osservatorio regionale sui neofascismi in ricordo della caduta partigiana Gianna Giglioli, in via Angelo Valle e Gianna Giglioli a Torre a Mare.

A seguire, alle ore 17.30, in piazza Carabellese, organizzata dal Coordinamento antifascista, si terrà una festa popolare con musica e dibattiti.

La vigilia, nel frattempo, è stata caratterizzata dalla manifestazione organizzata a Brindisi "Verso il 25 aprile": “C’è stata una importante risposta popolare alle teorie revisioniste di questi giorni, tra cui le ultime imbarazzanti dichiarazioni del Presidente del Senato. La Costituzione per noi è l’Antifascismo – ha dichiarato Domenico De Santis, segretario del PD Puglia, a margine dell’evento - Siamo di fronte a coloro che da un lato si dimenticano di chi ha costruito la democrazia e la libertà nel nostro paese e dall’altro vogliono dividere l’Italia con l’autonomia differenziata”.

“Martedì - ha aggiunto Marco Lacarra, deputato pugliese del Partito Democratico - celebreremo i 78 anni dalla Liberazione. Dev’essere un giorno di festa e di commemorazione, innanzitutto per ricordare chi con il suo sacrificio ci ha restituito la libertà perduta per vent’anni. Il fatto che ancora oggi, a così tanto tempo di distanza, ci siano polemiche intorno a questa data, è un sintomo evidente di un disagio che nel Paese esiste e trova rappresentanza politica. Se solo, da ogni parte, si riuscisse a fare i conti col passato, ne guadagnerebbe lo spirito di unità nazionale e si rafforzerebbe la consapevolezza che il 25 aprile è un’eredità di tutti, da proteggere sempre e senza alcuna distinzione di colore politico.”

Secondo Claudio Stefanazzi, parlamentare PD, “Siamo a Brindisi, sotto la stele dedicata ad Antonio Gigante, vittima del fascismo, per celebrare la vigilia del 25 Aprile. Questo è il primo 25 Aprile che festeggiamo con un governo in carica, che nega la pietra miliare della nostra vita democratica. Il 25 aprile è una frontiera. È il riconoscimento di un percorso di sofferenza e dolore che è culminato nella nostra meravigliosa Costituzione. Il governo in carica sta calpestando i principi più sacri della carta costituzionale. L'unità del Paese è sotto attacco sia a causa del progetto autonomista di Calderoli, sia per il tentativo di indebolire una parte del paese: la mancata assegnazione delle risorse FSC sono un attentato al mezzogiorno, sono un modo subdolo e crudele per trasformare gli amministratori e i cittadini del mezzogiorno in clienti e sudditi”.

Anche Antonio Stornaiolo, rispondendo a una sollecitazione augurale del Maestro Rino Marrone - "Buon 25 Aprile - L'antifascismo è la nostra Costituzione" - ha diffuso una nota a commento: "25 Aprile, per la Repubblica Italiana, è festa nazionale per commemorare la liberazione dall'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. È un giorno fondamentale per la storia d'Italia e per la Resistenza, cioè la lotta condotta dai partigiani a partire dall'8 settembre 1943. È il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane di attaccare i loro presìdi per imporne la resa prima dell'arrivo delle truppe alleate. La Liberazione mise così fine a vent'anni di dittatura fascista e a cinque anni di guerra. La data del 25 aprile segna l'avvio di una fase che porterà prima al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica, poi alla nascita della Repubblica Italiana, fino alla stesura definitiva della Costituzione. Già, la Costituzione: il nostro faro. Dunque, almeno martedì 25 aprile, per carità, tutti insieme, senza ormai superate differenze, rileggiamo la Storia e cerchiamo di non fare di tutta un’erba un fascio.

