9 maggio, per non dimenticare Aldo Moro e Peppino Impastato

La giornata che ricorda le vittime del terrorismo, celebra due martiri: Aldo Moro e Peppino Impastato, nelle manifestazioni che l'Italia intera ha deciso di dedicare alla lro memoria.

Domenica 9 maggio, il Consiglio regionale della Puglia è presente a Maglie e a Bari, in occasione del 43° anniversario dall'uccisione di Aldo Moro (9 maggio 1978), infatti, il Consiglio Regionale della Puglia e i Comuni di Maglie e Bari, organizzano un'iniziativa in memoria alla figura dello statista pugliese nella sua città natale.

La Presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, ha deposto una corona d'alloro ai piedi della statua in via Caduti di Via Fani. A seguire i saluti del Sindaco, Ernesto Toma, della Prefetta di Lecce, Maria Rosa Trio, del Presidente della Provincia, Stefano Minerva. Sarà presente Gero Grassi, proponente della commissione d’inchiesta Moro 2.

Mentre il vicepresidente del Consiglio regionale Giannicola De Leonardis, ha partecipato alla cerimonia che si è svolta a Bari, in piazza Aldo Moro, dove è stata deposita la corona d’alloro ai piedi del monumento intitolato allo statista pugliese. A cui è seguita l’apposizione della corona da parte del sindaco della Città Metropolitana, Antonio Decaro, insieme al presidente della Federazione dei Centri Studi “Aldo Moro e Renato dell’Andro”, Luigi Ferlicchia, e la celebrazione della Santa Messa in suffragio delle vittime, presso la chiesa San Ciro, nel quartiere Mungivacca a Bari.

“La figura di Aldo Moro - ha detto la Presidente Capone - il suo pensiero lungimirante, la sua attenzione alla cura per le persone, hanno sempre fatto da guida per chi si è battuto per un Paese che armonizza le opinioni differenti in un dialogo rispettoso e virtuoso. Il suo truce assassinio è ancora oggi una ferita aperta. Abbiamo il dovere di ricordarlo come statista dalle grandi visioni, per le sue posizioni politiche, la sua grande levatura culturale, ma anche per tenere alta l’attenzione alla ricerca della verità e della giustizia".

"L'Italia ha saputo chiudere con grande forza la pagina degli anni dei terrorismi - ha aggiunto Loredana Capone - ma i martiri della Repubblica tengono viva la nostra attenzione e, oggi, ricordando Aldo Moro, ricordiamo tutte quelle persone che hanno perso la vita per quella terribile piaga. Oggi, nel solco del pensiero di Moro, possiamo iniziare a scrivere le pagine del nostro futuro, per il bene dei nostri cittadini”.

Le iniziative, celebrate alla sola presenza delle Istituzioni e della stampa, nel rispetto delle attuali normative anti Covid, si inseriscono in un calendario più ampio di progettualità avviate dal Consiglio regionale della Puglia: da “Moro Vive”, destinata alle scuole di tutto il territorio regionale, all'iniziativa “Aldo Moro: la Storia d’Italia dalla Costituente ad oggi”, destinata a tutta la cittadinanza.

Nel contempo, con altra iniziativa - sempre domenica 9 maggio - sarà un incontro (l’unico fuori dalla Sicilia) che inizierà alle 11.15, a ricordare Peppino Impastato nel 43esimo anniversario della morte, avvenuta lo stesso il 9 maggio del 1978. L’incontro rientra nelle iniziative che il Centro Impastato ha organizzato per la giornata: una sorta di “corteo diffuso", simbolico, per mantenere viva la memoria collettiva.

In Puglia il titolo dell’iniziativa è stato “Ricordando Peppino Impastato” ed è stato curato da Legalitria, Radici Future e Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato.

All’appuntamento sono intervenuti Leonardo Palmisano direttore artistico del Festival, Luisa Impastato presidente dell’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Valentina Pierro dell’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato di Puglia, Antonella Simula dell’Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato della Sardegna e del Centro Servizi Culturali U.N.L.A. Macomer, Giulia Marcato presidente dell’Associazione Tetris, Oscar Buonamano direttore di Pagina’21 la rivista della Fondazione Di Vagno, Rosaria Lopedote dell’ANPI Puglia, Tonio Salamina dell’Associazione Legalitria, Alessandro Cannella studente IISS Agrario Alberghiero “Caramia - Gigante” di Locorotondo/Alberobello.

Possibile seguire la registrazione della diretta sulla pagina Facebook di Radici Future Produzioni https://www.facebook.com/radicifuture, sul canale YouTube di Radici Future https://bit.ly/3jsELUo e su www.lieskill.eu.

