A Gravina in Puglia va in scena “Automotive Talks”,

Il 18 ottobre 2023 andrà in scena “Automotive Talks”, una giornata di convegni esoluzioni innovative per i professionisti del settore automotive. L’evento ideato e realizzato da BtheOne si svolgerà mercoledì 18, presso il Vivaio Digitale a Gravina in Puglia in provincia di Bari dalle 9:30 alle 17:00. L’accesso èriservato ai concessionari auto, fleet/mobility manager, operatori automotive.

Automotive Talks sarà un dialogo aperto dove i più importanti esponenti del settore avranno la possibilità di condividere best practices, esperienze e opinioni.Il programma completo e dettagliato è consultabile al sito automotivetalks.it. Ad accogliere i presenti ci sarà un’area business e networking con gli stand di 10 aziende sponsor, una sala denominata “Innovation” da 200 posti e una da 80 posti dal nome “Lab”.

I principali temi che verranno discussi saranno: noleggio, mercato delle auto usate e cambiamenti nella mobilità. A prendere parola, in alternanza fra le due sale, alcuni fra ipiù importanti interpreti e professionisti del settore, in ordine di apparizione: Valerio Papale di Agos, Nicola Lavenuta di Macnil GT Alarm, Francesca Spaccavento di Autotrend, Matteo Cimegotto di BtheOne, Barbara Barbieri e Fabrizio Catalani di BCA, Andrea Vettore di Wefox, Adolfo De Stefani Cosentino di Federauto, Sante Carlucci di Maldarizzi Automotive, Francesco Nocerino di Gruppo Autoscala, Roberto Falvo diAgenzie Tripodi, Emanuele Ionà di Ionà Motori, Marco Campanella di Facile Doc, Igor Valandro di Fit2 You, Giampiero Luviè di BtheOne, Giuseppe Perito di Perito Group, Anselmo Marella di Gruppo Picca, Lorenzo Marcato e Ilaria Tonin di BtheOne, Matteo Baggio di Horizon Automotive e Alberto Rolli di Gruppo Frentauto.

In merito alla prima edizione di Automotive Talks si è espresso il fondatore e CEO di BtheOne, Matteo Cimegotto: “Automotive Talks nasce in seguito alle molte richiestemosse dai nostri clienti e amici concessionari del Sud-Italia che da tempo chiedono uncontenitore di innovazione automotive non solo Roma, Verona e Milano ma anche nelMezzogiorno. Con Automotive Talks vogliamo creare un appuntamento annuale fisso nel Sud-Italia per dialogare e confrontarci con i più importanti concessionari d’auto eoperatori automotive.”.

