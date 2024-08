A Otranto in Salento NOW 2024 il Congresso Internazionale sul Neutrino

Dal 3 al 7 settembre, a Otranto (Le), si riunirà la comunità dei fisici astroparticellari per “NOW 2024” (Neutrino Oscillation Workshop 2024), un congresso internazionale in cui si discuterà di Fisica e AstroFisica delle particelle elementari e, in particolare, della più elusiva fra esse: il Neutrino. Al congresso parteciperanno oltre 110 studiosi italiani e stranieri, provenienti da 16 diverse nazioni.





L’esistenza di questa particella fondamentale (il cui nome, Neutrino, fu suggerito da Enrico Fermi ad indicare il più piccolo costituente neutro della materia) fu ipotizzata dal fisico teorico Wolfgang Pauli nel 1930 ma, per via delle sue debolissime interazioni, fu osservata sperimentalmente solo molto tempo dopo, nel 1956.

Il titolo NOW, acronimo di “Neutrino Oscillation Workshop”, si riferisce ad una delle maggiori scoperte della Fisica moderna, quella delle “oscillazioni di neutrino”, ovvero delle trasformazioni reciproche fra i tre tipi di neutrini attualmente conosciuti. Tali trasformazioni furono ipotizzate da Bruno Pontecorvo oltre mezzo secolo fa, ma solo nel 1998 sono state osservate per la prima volta, aprendo da allora un vastissimo campo di ricerca a livello internazionale in Fisica, Astrofisica e Cosmologia, ponendo le basi per la moderna Fisica “astroparticellare”, che in anni recenti ha contribuito a comprendere meglio ed unificare l’infinitamente piccolo (le particelle elementari) e l’infinitamente grande (il cosmo e i fenomeni astrofisici).





Sull’onda dell’entusiasmo suscitato da queste scoperte, a settembre del 1998 si tenne la prima edizione del congresso NOW ad Amsterdam, con l’obiettivo di approfondire gli aspetti teorici e sperimentali di questo nuovo fenomeno e progettare ulteriori ricerche. Dal 2000 in poi il congresso NOW si è tenuto in Puglia con cadenza biennale, organizzato congiuntamente dalle Sezioni di Bari e Lecce dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e dalle Università di Bari e del Salento, con la sola eccezione del 2020, quando il congresso fu annullato per l’emergenza Covid. Dopo numerose edizioni tenutesi ad Otranto, nel 2018 e nel 2022 NOW ha avuto luogo a Rosa Marina di Ostuni. L’edizione di quest’anno si svolgerà nuovamente ad Otranto, e sarà coordinata da Paolo Bernardini (Lecce), Gianluigi Fogli ed Eligio Lisi (Bari).





La serie NOW ha visto nelle passate edizioni la partecipazione di due Premi Nobel per la Fisica come Carlo Rubbia e Takaaki Kajita. Quest’ultimo ha ricevuto il Premio Nobel nel 2015 (insieme ad Arthur McDonald) proprio per la scoperta delle oscillazioni di neutrino.

“Sono passati oltre vent’anni dalla prima edizione in Puglia, ma la conferenza NOW continua ad essere un’importante occasione di confronto e approfondimento per la comunità dei fisici astroparticellari” commenta il prof. Daniele Martello, Direttore della Sezione INFN di Lecce.

La pagina web del congresso è disponibile sul sito: http://www.ba.infn.it/now/

