A Sergio Fontana - Farmalabor il Premio Donato Menichella 2024

Sergio Fontana ha ricevuto a Roma il Premio Donato Menichella 2024 per il mecenatismo. L’imprenditore pugliese è stato insignito dell’importante riconoscimento assegnato ogni anno dal Centro Studi ‘Donato Menichella’ e dal Gruppo Nuove Proposte a chi si distingue nell’ambito degli studi socio-economici, durante una cerimonia svoltasi alle Scuderie di Palazzo Altieri, a Roma. Il farmacista canosino ha ricevuto il premio per la sezione ‘Testimonianza medaglia d’oro di nuove proposte per il mecenatismo imprenditoriale culturale’.

FOTO Fontana Premio MenichellaGuarda la gallery

Fontana, classe 1967, attuale presidente di Confindustria Bari e BAT, dal 2001 è alla guida della Farmalabor, azienda farmaceutica leader nel settore della galenica e fortemente impegnata nel campo della ricerca e dell’innovazione, al punto da conquistarsi importanti riconoscimenti, fra cui il “Premio Imprese per l’Innovazione” di Confindustria ed il “Premio dei Premi”, istituito su concessione del Presidente della Repubblica. Attualmente, è anche il numero uno degli imprenditori pugliesi: Presidente Confindustria Bari e Bat dal 2019 e Presidente Confindustria Puglia dall’anno seguente, nel febbraio 2023, l’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ gli ha conferito la Laurea Magistrale Honoris Causa in “Innovazione, Governance e Sostenibilità”. Oltre ai meriti imprenditoriali, Fontana si è distinto anche nella valorizzazione della storia e del patrimonio culturale della sua terra, in qualità di Presidente della Fondazione Archeologica Canosina.

Ad una lunga serie di riconoscimenti inanellati nel corso della sua carriera, si aggiunge il prestigioso premio conferitogli oggi.

Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti Cinzia Greco, Presidente della Fondazione Nuove Proposte, Luigi Iosa, Segretario Generale del Premio Menichella, Leo Ferraris dell’Università Milano - Bicocca.

LA MOTIVAZIONE - “Per l'impegno che, nel corso della sua attività professionale alla guida della Farmalabor srl e come Presidente di Confindustria Puglia e Confindustria Bari e Bat, ha dedicato all’intensa attività di innovazione d’impresa, di ricerca e di valorizzazione della storia e del patrimonio culturale della sua terra, in quest’ultimo caso anche in qualità di Presidente della Fondazione Archeologica Canosina", è quanto si legge nella motivazione a supporto della scelta della giuria, che prosegue, "Con la propria opera ed in virtù dei ruoli che riveste, ha attivato molteplici iniziative culturali sul territorio e si è sempre battuto con l’intento di compensare gli svantaggi competitivi di contesto in cui operano le imprese del Sud Italia, così contribuendo, negli anni, allo sviluppo culturale, sociale ed economico del Meridione. Per tali ragioni, a giusto titolo, oggi interpreta i valori del mecenatismo imprenditoriale ed è degno rappresentante delle best practice della cultura d’impresa”.

“Sono felice, orgoglioso e grato per questo riconoscimento che porta il nome di un grande economista e che mi viene conferito da importanti personalità con le quali condivido l’obiettivo comune di indirizzare sempre in modo etico le attività economiche e finanziarie”, è stato il commento dell’imprenditore a margine della cerimonia.

Premio MenichellaGuarda la gallery

Il premio Donato Menichella giunge, quest’anno, alla XXIV edizione. Menichella (1896 - 1984) fu Direttore generale dell’IRI e Governatore della Banca d’Italia fra i protagonisti della riforma bancaria del 1936, ricordato come colui che preservò la stabilità monetaria e uomo capace di mettere al servizio del bene comune il proprio talento personale.

Il premio viene conferito ogni anno dal Centro Studi ‘Donato Menichella’ e dal Gruppo Nuove Proposte, costituito dalla Fondazione ‘Elio Greco’ e dall' Istituto Italiano Nuove Proposte Culturali. La finalità è quella di onorare, nel ricordo e nel segno di un grande economista del passato, studiosi e istituzioni finanziarie di oggi impegnati nel proporre e realizzare progetti di crescita nel Paese.

(gelormini@gmail.com)