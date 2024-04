ABCD, Bari Capitale Digitale: 'Vivere e lavorare (d)al Sud si può'

Bari faro dell’Adriatico capace di attrarre talenti e diventare una Capitale Digitale, dove vivere e lavorare, fare rete e impresa. Questa è la sfida che, da tre edizioni, accompagna ABCD - A Bari Capitale Digitale, l’evento che ha ospitato più di 1000 partecipanti nel capoluogo pugliese.

L’iniziativa, ideata nel 2021 dall’economista barese Nicolò Andreula e organizzata in collaborazione con la Regione Puglia, era stata presentata da Alessandro Delli Noci (assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia), Gianna Elisa Berlingerio (direttora del Dipartimento allo Sviluppo economico della Regione Puglia), Rocco De Franchi (direttore della Struttura speciale di Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia) e Nicolò Andreula (founder di ABCD e Managing Director Disal Consulting). Presenti anche i rappresentanti degli sponsor Pierfrancesco Fusaro (vicepresidente di NTT DATA Italia), Antonio De Girolamo (University and Institutional Relations Group Director di Fincons Group), Domenico Petronella (delivery manager di Sidea Group) e Jessica Montatore (HR manager di Sidea Group).

“Bari - ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci - è di certo capitale del digitale, e lo è grazie a un lavoro di squadra e alla forza di un ecosistema che ha permesso a numerose imprese del digitale di insediarsi qui e, più in generale, in Puglia con importanti risultati, non solo in termini occupazionali, ma anche di accrescimento e valorizzazione delle competenze".

"In questo contesto - ha sottolineato Delli Noci - ‘A Bari Capitale Digitale’ ha un doppio valore. Da un lato, ci consente di ribadire lo sforzo di questi anni, uno sforzo sinergico che ha coinvolto i numerosi attori dell’ecosistema dell’innovazione; dall’altro lato, ci permette di soffermarci a riflettere sull’enorme capitale umano, quello di tanti pugliesi di rientro, che, come i protagonisti di questa bellissima iniziativa, hanno scelto di tornare e di investire nella loro regione. L’augurio è che ABCD diventi sempre più fonte di ispirazione per l’intero territorio regionale”.

“L’indice sintetico dell’economia meridionale - ha dricordato Nicolò Andreula, fondatore di ABCD - risulta in crescita per il terzo anno consecutivo e in questo la Puglia fa da traino con settori come turismo, agricoltura e innovazione. Secondo il Mimit, la nostra Regione conta più di 600 startup innovative e Bari è quinta nella classifica delle città più innovative d’Italia oltre che fra le 10 Tech City, cioè quelle città italiane dove si concentra l’81% delle offerte di lavoro nel settore, grazie anche agli oltre 6500 posti di lavoro che hanno messo a disposizione le aziende multinazionali e non che hanno scelto di investire in Puglia: le premesse per Bari Capitale Digitale ci sono quindi tutte. Oggi più che mai, un evento come ABCD può essere un modo per consolidare tutto ciò di buono che è stato fatto in questi anni nella nostra Regione”.

“Aver raccolto oltre 1000 iscrizioni - ha proseguito Andreula - è la prova che ABCD e vivere e lavorare al Sud e da Sud è una sfida possibile: basta crederci, imparare a creare occasioni e saperle cogliere. Credo fortemente nell’importanza della condivisione di esperienze, idee e storie di successo tra professionisti, imprenditori e policymaker e nel networking attraverso momenti di formazione e di intrattenimento e sono orgoglioso che questa mia visione da tre anni sia stata condivisa con così tanto entusiasmo e partecipazione. Vorrei infatti che ABCD possa diventare la sfida del Mezzogiorno che vuole guardare al futuro e che Bari e la Puglia fossero solo un esempio a cui ispirarsi”.

Gianna Elisa Berlingerio, direttora del Dipartimento regionale allo Sviluppo economico, ha ribadito che: “La Regione Puglia non solo sostiene, ma ringrazia gli organizzatori di ‘A Bari Capitale Digitale’ e gli sponsor privati che hanno voluto testimoniare la loro presenza in Puglia, una terra che attrae i talenti del posto, quelli che sono andati fuori e ritornano, ma anche i cittadini del mondo che possono trovare qui un progetto di studio o di lavoro interessante, ma soprattutto una vita felice. Per questa la ragione, un evento come ABCD, che attira persone da tutta Europa, diventa un momento fondamentale della nostra strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti”.

Rocco De Franchi, direttore della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia, ha aggiunto che: “Grazie all’evento ABCD, Bari e la Puglia diventano per qualche giorno capitali digitali. Lo fanno consentendo a una vastissima platea di giovani del Mezzogiorno e di tutta Italia di confrontarsi con esperti, stakeholder e imprese che operano nel digital, nel marketing e nelle ICT a livello nazionale e internazionale. In un momento di grande esposizione mediatica della città di Bari, siamo felici di mostrare al pubblico ciò che il nostro territorio è veramente: una città accogliente e aperta al futuro, che parla attraverso le facce di tutti i giovani che, con competenza, passione ed energia, animano questo weekend di studio, di riflessione e anche di spensieratezza”.

Infine, De Franchi ha sottolineato che: “ABCD è un evento gratuito per le persone che lo frequentano, a differenza dei molti eventi simili che si svolgono in altre città italiane e che costano centinaia di euro, ma è gratuito anche per la Regione Puglia, che non ha sostenuto spese per la sua realizzazione. Il merito di questo risultato è della buona sinergia che si è creata con partner e sponsor privati, che hanno creduto e investito nell’iniziativa”.

Nel corso di questi anni, ABCD si è affermato come il punto d’incontro per piccole e grandi aziende, startupper, giovani professionisti, studenti e istituzioni.

L’edizione 2024 ha visto due giorni di k-note speech, tavole rotonde e workshop andate in scena allo Spazio Murat e al Teatro Kursaal con 50 speaker, tra cui ospiti istituzionali e di rilevo nazionale e internazionale. Al centro del dibattito tematiche come southworking e occupazione, innovazione, economia, social marketing e sostenibilità nel Mezzogiorno. L’obiettivo: ispirare e formare il pubblico per cogliere le opportunità offerte dal PNRR e creare il cambiamento di mindset necessario per innovare e fare impresa al Sud. All’ex Mercato del Pesce, in Piazza del Ferrarese, è andato invece in scena il Salotto ABCD con sessioni di Q&A e workshop interattivi.

Il programma di ABCD si è articolato attorno a quattro filoni tematici con l’obiettivo di stimolare idee e dialoghi costruttivi per il futuro del Sud Italia:

- SOME LIKE IT HOT? La cére se strúsce…

Energia, iperconsumismo e sostenibilità: coraggiosi, codardi e scippatori di emissioni

- CHANGE OR DIE OF AI? Sott o’uast ven u’aggiust

- Dati, algoritmi, intelligenza artificiale: strategie di attacco e difesa, il rischio di analisi-paralisi;

- NO PAIN, ALL GAIN? Ava vní Baffon!

Lavoro, produttività e benessere: tempi, spazi, paradossi e incontri-scontri intergenerazionali

- OPEN WORDS, OPEN WATERS? A Bari nessuno è straniero, nemmeno Guerrero (un omaggio al claim dei Giochi del Mediterraneo del ’97 in cui Bari è diventata un faro internazionale)

Migrazioni, diversità, declini demografici: sfide di gestione, comunicazione e inclusione.

Per sua vocazione, ABCD non è solo occasione di formazione e ispirazione, ma anche intrattenimento volto a stimolare il networking: una possibilità concreta per dimostrare che non è vero che “a Bari non c’è mai niente da fare”. Con questa edizione, è nato infatti anche un “ABCD Daffor”, una serie di eventi organizzati nel cuore della città vecchia, tra Largo Albicocca e la Muraglia, in cui fare rete e confrontarsi ascoltando e cantando musica dal vivo.

Anche per il 2024 sono tante le aziende che hanno scelto di credere e investire in questo progetto: dal Main Sponsor NTT Data ai Gold Partner GVM Care&Research, Fincons e Sidea Group; i Silver Sponsor Au Pair America, Caroli Hotels, Dot Academy, Maldarizzi Automotive, Mondelli Agrofarma, Planetek e VSB Energy. Il Media Partner Millionaire, La Content che ha fornito prezioso supporto logistico e organizzativo e le community e gli speaker di Global Shapers Bari, Learnn, Marketing Espresso, Newton, Orizon, Rete Mediterranea, Puglia Women Lead e Start2Impact.

Per saperne di più è possibile visitare: https://abaricapitaledigitale. com/ .

(gelormini@gmail.com)