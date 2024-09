Adelfia (Ba), Open Day al Presidio di Riabilitazione San Giovanni di Dio

Sabato 28 settembre il Presidio “San Giovanni di Dio” di Adelfia (Ba) aprirà le porte alle famiglie pugliesi per presentare il nuovo servizio di riabilitazione che, per conto di ASL Bari, integrerà l’offerta destinata a bambini e adolescenti per rendere loro più facile la strada della vita.





“Il Presidio - informa la dottoressa Laura Rizzo, Responsabile sanitaria del 'San Giovanni di Dio' - erogherà 600 trattamenti al mese ai pazienti di età infantile e adolescenziale. Logopedia, fisioterapia, neuropsicomotricità - continua la dottoressa - saranno le prestazioni disponibili per decine di piccoli utenti in attesa”.

Tra le patologie che possono necessitare di intervento riabilitativo nella fascia di età in questione si trovano esiti di paralisi cerebrale, ritardo psicomotorio, malattie neuromuscolari come la SMA, neuropatie periferiche, condizioni sindromiche genetiche, esiti di patologie oncologiche.





“Durante la giornata - spiega l’ing. Marco Bonerba, Direttore del Presidio - si potrà, oltre che visitare la struttura, interloquire con l’intero staff per informarsi sui servizi disponibili, condividere le proprie esperienze o informarsi riguardo l’approccio corretto da tenere in relazione a specifici casi".

"Il centro - conclude la dott.ssa Rizzo - arricchisce l’offerta ASL Bari e prova a proporsi come riferimento di eccellenza in Terra di Bari rispetto a terapie riguardi gli aspetti motori neurologici e funzionali dei piccoli ospiti”.

La dotazione di robotica o di ausili innovativi del centro include in particolare l’apparato Crosystem, che potenzia la forza, modula il dolore e migliora la sensibilità e il sistema di realtà immersiva Nirvana 3.0 BTS progettato per disturbi neurologici che attraverso l’exergaming rende più efficace divertente e piacevole il momento del recupero.

Il Presidio adelfiese è l’unico in Puglia accreditato in linea con i requisiti strutturali più recenti previsti dalla normativa. Offre agli ospiti under 18 ambienti gradevoli e privi di elementi stressogeni, resi idonei da artisti locali guidati dal punto di vista funzionale dai professionisti dell’azienda, uniti ad un giardino attrezzato di oltre 3mila metri quadri.





L’accesso dei piccoli ai servizi del Presidio avviene mediante richiesta da inoltrare al Pediatra che coinvolgerà i servizi di Neuropsichiatria infantile di riferimento.

L’Open day si terrà alla traversa di Via Fieno 5 ad Adelfia (Ba) dalle 9,30 alle 13.30. Per partecipare basta esprimere richiesta via mail: evolutiva@sangiovannididio.it o telefonica Tel/Whatsapp: 334/8158406; Tel: 080/2224015.

(gelormini@gmail.com)