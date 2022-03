Adesso San Nicola vada a Kiev, glielo dobbiamo

“Historia magistra vitae”, la Storia è maestra di vita ci insegnavano a scuola, citando Cicerone. E paradossalmente è lo stesso Vladimir Putin - con la sua ossessione del passato - a rinvigorirne il senso, stimolandoci ad andare più in là nel tempo, per meglio comprendere le ragioni del presente.

Alla luce di tale premessa, sale il sospetto di essere stati “Strumenti ciechi d’occhiuta rapina” (G. Giusti) - pur assecondando la misericordiosa e caparbia ricerca di dialogo di papa Francesco - nel decidere l’invio di frammenti delle reliquie di San Nicola ‘solo’ a Mosca e San Pietroburgo in Russia e non aver pensato che, forse, ‘prima’ avrebbero dovuto fare tappa a Kiev in Ucraina.

Ragioni, motivi e doveri ce n’erano a iosa, ma il relativismo dilagante - dal quale ci metteva in guardia lo stesso cardinale Ratzinger, poi papa Benedetto XVI - e che coinvolge anche il nostro rapporto con la Storia, concentrò le attenzioni di tutti più sul passaggio promozionale, conseguente alla restituzione della Chiesa Russa di Bari al Patriarcato di Mosca, che sui pilastri devozionali che legano le comunità baltiche alla tradizione nicolaiana del Santo patrono sia di Bari che di tutte le Russie.

Radici antichissime che videro nel 1098 un rappresentante di Rus arrivare da Kiev, per partecipare al Concilio di Bari, indetto da Urbano II (dopo quello di Alessandro II nel 1064), per provare a ricomporre lo scisma del 1054.

Una presenza cercata e valorizzata, in funzione del legame tra Bari e Kiev custodito nella tradizione nicolaiana presente nel ramo ortodosso di Kiev, ma più trascurata dal ceppo natio greco-ortodosso, sulla Festa della Traslazione delle reliquie di San Nicola. Una sorta di riconoscimento ufficiale e di sguardo più attento verso il presidio che oggi diremmo ‘ucraino’.

Fu il metropolita Hilarion, a capo del Dipartimento di Relazioni Estere del Patriarcato Ortodosso di Mosca, ad andare indietro nella storia, in occasione della “lectio doctoralis” tenuta a Bari, per il conferimento della laurea “honoris causa” in Sacra Liturgia dalla Facoltà Teologica Pugliese.

“Va ricordato, infatti - dichiarò Hilarion - che era Kiev sede metropolitana della Rus”, un territorio che non corrispondeva a quello della Russia attuale, perché Mosca arrivò molto dopo: inizialmente come metropolia, poi elevata a Patriarcato.

“Fu attraverso la metropolia di Kiev che Papa Urbano II ‘decise di agire’ per superare lo scisma - spiegò Hilarion - avendo notato da parte dei greci un rallentamento del processo di rappacificazione per le Chiese, arrivando ad inviare a Kiev una delegazione, che portò non solo la conferma del desiderio di Roma di ristabilire la pace, ma anche una reliquia di gran valore: una parcella delle reliquie di San Nicola”.

“Da parte sua, il metropolita Efrem - raccontò il capo delle Relazioni Estere del Patriarcato di Mosca - si dedicò attivamente al riavvicinamento tra greci e latini, istituendo la festa occidentale della Traslazione di San Nicola a Bari”, una festa che invece non conoscono le chiese di tradizione greca. Passaggio fondamentale - molto probabilmente - per la presenza del rappresentante della Chiesa della Rus’ al Concilio di Bari del 1098.

Ecco perché sarebbe opportuno che il conforto alla gente d’Ucraina oggi arrivasse anche tramite l’impegno di un simbolico ritorno di San Nicola proprio a Kiev. Magari nella Cattedrale a lui dedicata. E’ da tanto che glielo dobbiamo, e i fatti odierni ci indicano che sarebbe persino testimonianza, forse, di un coraggio a lungo tenuto a freno.

