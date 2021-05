AdP 8 nuovi voli da Bari tra cui Tel Aviv e Abu Dhabi altro segnale di ripresa

Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa, annuncia l'assegnazione di un aeromobile Airbus A321 alla sua base di Bari e il raddoppio della sua capacità presso l’Aeroporto.

Dal 1 luglio partiranno le 8 nuove rotte dal capoluogo pugliese. Collegamenti internazionali come Abu Dhabi, Basilea, Corfù, Londra Luton, Mykonos, Tel Aviv e nazionali come Milano Linate e Treviso, arricchiranno il network della compagnia da Aeroporti di Puglia, offrendo ai passeggeri una scelta completa di destinazioni leisure, city break e destinazioni di interesse culturale.

Questo velivolo aggiuntivo e la capacità che porta nella regione - secondo la dirigenza Wizz Air - rappresentano un investimento significativo nell'Aeroporto Internazionale di Bari e nella regione locale, creando oltre 40 posti di lavoro diretti e oltre 500 posti di lavoro indiretti, a sostegno di industrie come aviazione, trasporti, ospitalità e turismo. Il collegamento della Puglia con otto famose destinazioni nazionali e internazionali fornirà una spinta all'economia locale aumentando la capacità dell'aeroporto di Bari di oltre 676.000 posti/anno, fornendo ai passeggeri locali opportunità di viaggio ancora più convenienti ed entusiasmanti a portata di mano.

Questo annuncio segue un periodo di recente espansione della compagnia in Italia, con Wizz Air che ha già quattro basi in Italia (Milano Malpensa, Palermo, Catania e Bari). Con l'assegnazione di questo velivolo, la flotta Wizz Air in Italia crescerà fino a 12 aeromobili e l'aggiunta di queste 8 nuove rotte dall'aeroporto di Bari porterà a 179 le rotte operate da WIZZ da 23 aeroporti italiani comprese le rotte aggiunte di recente per Bologna e Pisa da Brindisi.

Il nuovo velivolo Airbus A321neo farà base a Bari a partire dal 1 ° luglio e andrà ad aggiungersi a quello già presente presso la base Wizz Air di Bari, inaugurata a marzo. La famiglia di aeromobili Airbus A321-neo all'avanguardia offre un'efficienza dei consumi imbattibile, produce il 43% in meno di rumore e il 50% in meno di emissioni di NOX, rendendola davvero la scelta più ecologica nel settore dell'aviazione oggi.

Le nuove rotte interne consentiranno ai passeggeri di viaggiare all'interno dell'Italia in modo sostenibile e sicuro, mentre le rotte che collegheranno l'Italia con il Regno Unito, Abu Dhabi, Israele e la Grecia rafforzeranno anche i legami economici tra queste regioni e paesi, sostenendo la crescita del settore turistico locale.

Wizz Air guida il rilancio del settore all'insegna del motto "SAY YES TO FLYING" con rigide misure igienico-sanitarie a tutela dei passeggeri e dell'equipaggio. I filtri HEPA di tutti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall'aria, i protocolli di salute e sicurezza di Wizz Air garantiscono un ambiente ultra pulito a bordo e la riduzione di interazioni umane non necessarie e contatti fisici non essenziali, in modo che I passeggeri WIZZ viaggiano in sicurezza verso la loro destinazione. Il sistema di ventilazione a bordo dell'aereo Wizz Air è moderno ed efficace e cambia completamente l'aria in cabina circa 20 volte all'ora.

Aggiungendo WIZZ Flex alla loro prenotazione, i passeggeri potranno garantirsi che se le circostanze dovessero cambiare, o semplicemente desiderassero viaggiare in una data diversa o verso una destinazione diversa, potranno riprenotare su qualsiasi volo WIZZ di loro scelta.

“Sono molto lieto di annunciare il secondo aereo basato a Bari e il lancio di otto nuove rotte dall'aeroporto di Bari", ha dichiarato George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, "Con la riapertura dell'Italia siamo felici di poter contribuire stimolando il turismo in Puglia, creando posti di lavoro locali e sostenendo la crescita economica. Siamo lieti di creare nuove opportunità di viaggio entusiasmanti e convenienti verso destinazioni internazionali come Tel Aviv, Abu Dhabi, Londra e Basilea, isole come Corfù e Mykonos, nonché mercati nazionali come Milano Linate e Treviso".

“L’annuncio di oggi è un grande risultato - ha sottolineato Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia pienamente in linea con l'orientamento di fondo che ha ispirato il Piano Strategico della Società e con le azioni concrete intraprese, per il raggiungimento degli obiettivi di diversificazione dell’offerta di trasporto aereo e l’incremento della connettività internazionale della Puglia con le aree economicamente forti per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo dei flussi turistici incoming".

"Di palmare evidenza - ha ribadito Onesti - l’importanza dello sviluppo di nuovi mercati come Israele e gli Emirati Arabi e la conferma del volo per Londra Luton e per Basilea, che consentiranno di accelerare il percorso di ripresa economica della Puglia e di miglioramento della competitività internazionale. Tutto ciò si aggiunge ai nuovi voli da Brindisi per Milano Malpensa e ai futuri sviluppi del network sull’aeroporto salentino. Ancora, fondamentale per il network nazionale è l’attivazione del volo per Milano Linate che compensa il calo di connettività registrato a causa della crisi di Alitalia. Il risultato di oggi è frutto anche del lavoro costante e sinergico con la Regione Puglia e gli enti del settore, da tempo impegnati al raggiungimento di risultati tesi allo sviluppo e alla crescita del territorio".

"Non dimentichiamo però il contesto storico che stiamo vivendo e l’importante campagna vaccinale messa in atto dal governo italiano e regionale - ha ricordato il presidente Onesti - in modo che si possa garantire la giusta sicurezza sanitaria anche e soprattutto per chi viaggia. In questo contesto, Aeroporti di Puglia sta operando con tutta la organizzazione, ad ogni livello, con la massima energia, consapevolezza e responsabilità con la prospettiva di poter riprendere velocemente i livelli di attività, nella consapevolezza che i risultati finora raggiunti dalla Rete Aeroportuale Pugliese sono stati il frutto anche di una comunione di strategie, progettualità ed azioni che ha visto tutti gli stakeholders, tutti insieme come Sistema, protagonisti”.

NUOVE ROTTE WIZZ AIR DA BARI

DESTINAZIONE FREQUENZA TARIFFE A PARTIRE DA** PARTENZA BARI-ABU DHABI Martedì, Sabato 49.99 EURO 21 settembre 2021 BARI – BASILEA Lunedì, Mercoledì, Venerdì 19.99 EURO 2 luglio 2021 BARI– CORFU' Martedì, Sabato 19.99 EURO 3 luglio 2021 BARI-LONDRA LUTON Giovedì, Domenica 19.99 EURO 1 luglio 2021 BARI-TEL AVIV Martedì, Sabato 34.99 EURO 3 luglio 2021 BARI-MILANO LINATE 2 volte al giorno 19.99 EURO 1 luglio 2021 BARI-TREVISO Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, Domenica 9.99 EURO 1 luglio 2021 BARI-MIKONOS Sabato 19.99 EURO 3 luglio 2021

Dal fronte istraeliano i primi commenti positivi all'annuncio: "Quando istituzioni e politica, con il prezioso supporto della diplomazia, dialogano con il tessuto economico e imprenditoriale del territorio, possono nascere sinergie in grado di portare ottimi risultati per tutti. Un eccellente risultato è indubbiamente il nuovo volo Bari-Tel Aviv, con due voli a settimana, marted? e sabato, a partire dal prossimo 3 luglio per tutto l’anno".

“L’Ambasciata d’Israele in Italia accoglie con grande soddisfazione la notizia - ha detto l’Ambasciatore d’Israele in Italia Dror Eydar - è un grande progetto, questo, frutto della sempre più solida ed estesa collaborazione tra Israele e la regione Puglia promossa dall’Ambasciata. Che questo risultato rappresenti il decollo verso nuovi orizzonti di cooperazione. Dopo questo lungo periodo di arresto del settore turistico e, più in generale, di gran parte dell’economia mondiale e dei nostri Paesi, Israele e Italia, è finalmente giunto il momento di ridare impulso alle attività economiche e ritornare, cautamente e responsabilmente, alla normalità”.

“Un progetto che nasce da lontano - ha ricordato il Console Onorario d’Israele in Puglia, Luigi De Santis. da quando nel luglio 2019 insieme al Presidente della Regione, Michele Emiliano, e il Vicepresidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, siamo andati in Israele per creare un ponte Puglia-Israele che potesse dare benefici a 360 gradi ai pugliesi. Non solo in termini di turismo e da entrambi i lati: sia per chi vuole visitare gli splendidi e sacri luoghi israeliani, ma anche sul piano imprenditoriale e universitario”.

“Israele è ai primi posti nel mondo per le start up o per le nanotecnologie - ha proseguito De Santis - lo scambio scientifico, che già esiste con il Politecnico di Bari, potrà ulteriormente intensificarsi con una vicinanza fra Bari e Tel Aviv. Quando ho accettato la carica di console, era proprio a questi risultati che pensavo. Alcuni, come il volo diretto, sono stati raggiunti. Ora la collaborazione con le istituzioni pugliesi continua per raggiungerne altri”.

Un plauso, infine, arriva anche dall'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci: “Le otto nuove rotte nazionali e internazionali di Wizz Air - tra cui Tel Aviv e Abu Dhabi - in partenza da Bari, che arricchiranno il network della compagnia da Aeroporti di Puglia rappresentano per la nostra regione una buona notizia e una grande opportunità”.

“Sono numerosi - ha continuato Delli Noci - gli elementi indispensabili per far ripartire la Puglia, per far ripartire quei settori paralizzati dall’emergenza sanitaria. Disporre, peraltro, di una scelta sempre più completa di destinazioni ci permette di fare un passo in avanti sulla strada della ripresa, perché queste nuove rotte ci permettono sia di sviluppare i flussi turistici, sia di connettere in maniera più ampia la Puglia con aree in cui alcune imprese regionali hanno già avviato importanti rapporti economici, che potranno essere ulteriormente rafforzati. Sarà possibile promuovere partenariati e altre forme di collaborazione industriale – in particolare nel settore dell’innovazione tecnologica e dell’aerospazio - con realtà israeliane ad esempio, con cui la Puglia dialoga già da qualche tempo”.

