AdP, aumentano i voli da Foggia per Milano della Lumiwings

Da lunedì 11 marzo prossimo si vola ogni giorno sulla direttrice Foggia-Milano e, subito dopo Pasqua, il martedì e giovedì è garantita l’andata e ritorno in giornata.

È la rimodulazione dell’offerta che la compagnia aerea Lumiwings ha disposto, a seguito del vertice convocato il 30 gennaio scorso, negli uffici dell’Assessorato al Bilancio della Regione Puglia, con Aeroporti di Puglia SpA e il management della compagnia selezionata nel 2022 per operare dall’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia e che, da settembre 2022, opera sullo scalo foggiano con aeromobili 737-300 configurati a 139 posti.

“Penso che la decisione presa da Lumiwings di aumentare le frequenze e successivamente di garantire l’andata e il ritorno in giornata - ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - risponda appieno alle esigenze del territorio più volte manifestate dall’avvio delle attività operative del ‘Gino Lisa’. Questo primo anno, che possiamo definire per tutti di rodaggio e monitoraggio, è servito per comprendere appieno come intervenire per migliorare le connessioni tra Foggia e Milano".

"Noi di Aeroporti di Puglia, in sinergia con la Regione, abbiamo ascoltato le esigenzedel mondo imprenditoriale e di quanti confidano in una ulteriore razionalizzazione dei collegamenti. Confido che da oggi si apra un nuovo percorso di sviluppo del Gino Lisa su basi più solide”.

“Abbiamo ragionato sui numeri di questa prima fase di poco più di un anno e osservato l’opportunità di soddisfare la domanda prevalente che si concentra su Milano e chiede di poter disporre di voli ognigiorno”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, che, all’inizio dell’anno, aveva chiesto fosse avviata un’incisiva verifica dell’andamento dei voli, individuando gli elementi positivi e gli elementi negativi della prima fase operativa.

“La nuova offerta di voli dall’aeroporto di Foggia va incontro alla domanda principale emersa in questa prima fase di ritorno alla piena operatività del ‘Gino Lisa’ dopo anni di stop - ha sottolineato Piemontese - adeguarsi e dimostrarsi flessibili è un atteggiamento maturo, siamo fiduciosi che, suqueste basi, i numeri cresceranno e l’offerta si moltiplicherà, anche perché connettiamo Foggia a Malpensa, Linate e Orio al Serio, i principali nodi aeroportuali dove si concentra la stragrande maggioranza del traffico passeggeri del Nord-Ovest, la parte più densamente popolata e con il prodotto interno lordo pro-capite più alto del Paese”.

“L’aeroporto di Foggia è per la Regione Puglia una infrastruttura da valorizzare perché è al servizio di un territorio estremamente attraente dal punto di vista turistico e ricco di potenzialità di sviluppo - ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia - con ENAC e Aeroporti di Puglia sono stati pianificati importanti interventi di riqualificazione architettonica e funzionale per rendere più sicuro, moderno, efficiente ed attrattivo lo scalo".

"Il mio Assessorato - ha proseguito Maurodinoia - ha lavorato per connetterlo al territorio foggiano, e non solo, anche con il servizio di trasporto pubblico locale. In questo anno con i voli della Lumiwings abbiamo potuto comprendere meglio le potenzialità dell’aeroporto e la domanda dell’utenza. Elementi che devono guidare un’offerta la quale, però ricordo, risponde a regole di libero mercato”.

"L'adeguamento della nostra programmazione risponde alle esigenze del territorio e degliimprenditori - ha dichiarato l'accountable manager di Lumiwings, Dimitrios Kremiotis - questo primo anno di attività è servito alla nostra compagnia per meglio comprendereesigenze, richieste e valutare possibilità di sviluppo. E’ stata infatti un'importante fase di monitoraggio per ottimizzare i collegamenti nord-sud. Confidiamo che tali nuove iniziative generino benefici tangibili per l'intera comunità e che possano contribuire alla crescita di tutto il territorio servito".

Aeroporti di Puglia e Lumiwings hanno evidenziato che l’attività sull’area di Milano, in questa prima parte delle operazioni, è quella che ha di fatto registrato le migliori performance, ma soprattutto hanno riconosciuto l’opportunità di offrire alla clientela un servizio più efficiente in termini di orari, frequenze e comodità dei collegamenti.

A far data dal prossimo 11 marzo, infatti, i voli sul sistema Milano saranno operati ogni giorno, venendo incontro a un’esigenza in più occasioni rappresentata dall’utenza. Ma non sarà questa l’unica novità. Dal successivo 2 aprile Lumiwings istituirà due frequenze settimanali, ogni martedì e giovedì, da Milano Orio al Serio che consentiranno la partenza e il rientro nella stessa giornata, con grande beneficio per una clientela business oriented e una migliore connettività con il Nord-Ovest.

La concentrazione dei voli su Milano, peraltro con partenze al mattino presto, consentirà comode prosecuzioni su innumerevoli destinazioni internazionali e potrà rappresentare un migliore strumento in termini di mobilità area anche per quanti vorranno raggiungere, attraverso l’aeroporto di Foggia, le principali mete turistiche della provincia.

Questi i nuovi operativi:

LUNEDI MARTEDI E GIOVEDI

01 APRILE-24 GIUGNO 2 APRILE-24 OTTOBRE

9 SETTEMBRE-21 OTTOBRE FOG 07:20 MXP 09:00

FOG 07:20 MXP 09:00 MXP 10:15 FOG 12:00

MXP 10:15 FOG 12:00

FOG 17:20 BGY 18:50

1 LUGLIO-2 SETTEMBRE BGY 19:35 FOG 21:05

FOG 09:10 MXP 10:50

MXP 11:35 FOG 13:05

MERCOLEDI SABATO

2 APRILE- 24 OTTOBRE 6 APRILE-26 OTTOBRE

FOG 07:20 MXP 09:00 FOG 10:00 LIN 11:30

MXP 10:15 FOG 12:00 LIN 12:15 FOG 13:45

VENERDI'

5 APRILE- 28 GIUGNO

13 SETTEMBRE-25 OTTOBRE:

FOG 17:35 MXP 19:15

MXP 20:10 FOG 21:40

5 LUGLIO – 6 SETTEMBRE

FOG 16:20 MXP 18:00

MXP 18:45 FOG 21:15

DOMENICA

31 MARZO-20 OTTOBRE

FOG 13:25 LIN 14:55

LIN 15:55 FOG 17:25