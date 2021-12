AdP, dalla Puglia nuovi voli su Nantes, Edimburgo e Monaco

Aeroporti di Puglia annuncia da Brindisi verso Monaco in Germania e Nantes in Francia e da Bari verso Edimburgo in Scozia i nuovi voli dalla Puglia verso l'Europa.

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, scalda i motori e annuncia il primo collegamento internazionale in partenza dall’aeroporto di Brindisi: dal 30 maggio 2022, infatti, prenderà il via il nuovo volo alla volta di Nantes, capoluogo della Loira e porta di accesso per visitare Bretagna e Normandia. Il nuovo collegamento, operato in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali (lunedì e giovedì) e prevede un’offerta di 16.000 posti in vendita.

L’avvio della nuova tratta, che si va ad aggiungere al volo da e per Venezia, accorcia le distanze tra Brindisi e la Francia, rafforzando ulteriormente l’asse turistico da e per la Puglia. A bordo degli aeromobili Volotea, i passeggeri in partenza da Brindisi potranno raggiungere comodamente la Valle della Loira, rinomata per i suoi meravigliosi castelli, gli incantevoli giardini e i pittoreschi scorci e, da qui organizzare escursioni in Bretagna o visite a Mont Saint-Michel in Normandia. Allo stesso tempo, il volo rappresenta un’ottima opportunità per i cittadini francesi di decollare alla scoperta di Brindisi e della Puglia fra mare, arte, gastronomia e cultura millenaria.

Durante la stagione estiva 2021, il vettore spagnolo ha trasportato circa 22.000 passeggeri presso lo scalo pugliese (+173% rispetto alla Summer 2020), con un’offerta complessiva di posti in vendita di oltre 23.000 biglietti.

“Siamo felicissimi di poter annunciare il debutto della nostra prima rotta internazionale dall’aeroporto di Brindisi. A partire dal prossimo 30 maggio, i passeggeri in partenza dallo scalo pugliese avranno tante comode opzioni a prezzi concorrenziali per decollare alla scoperta di Nantes - ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - inoltre, grazie alla nuova rotta, amplificheremo il traffico di turisti stranieri desiderosi di raggiungere Brindisi e visitare le bellezze della Puglia, sostenendo e rafforzando così l'economia locale”.

“Nella difficile gestione della pandemia, la Francia ha rappresentato una delle più brillanti direttrici di traffico - ha dichiarato Antonio Maria Vasile, Vice Presidente di Aeroporti di Puglia -. Ciò ha contribuito, in maniera decisiva, alla tenuta dell’industria del turismo pugliese che ha nel Salento, e nel territorio che gravita sull’aeroporto di Brindisi, una delle più affermate mete della nostra regione. Per questo l’avvio del collegamento su Nantes, che mette in connessione diretta il Salento con un’area di grande interesse, non potrà che portare ulteriore vantaggi a una stagione che auspichiamo possa dare nuova linfa al mercato turistico pugliese, alla cui ripresa Aeroporti di Puglia sta riservando il massimo dell’impegno, della caparbietà e della passione”.

In precedenza, Air Dolomiti, Compagnia Aerea italiana del Gruppo Lufthansa e Aeroporti di Puglia hanno annunciato, sempre per la prossima primavera, una nuova collaborazione che va ad aggiungersi a quella storica con l’aeroporto di Bari. Dal 9 aprile 2022 saranno attive due frequenze settimanali verso Monaco di Baviera, il sabato e la domenica, operate con l’Embraer 195 da 122 posti con il seguente operativo:

Monaco – Brindisi EN 8260 11:00 – 12:45

Brindisi – Monaco EN 8261 13:25 – 15:15

“Con questo nuovo collegamento - ha sottolineato il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – giochiamo una partita importante: quella della Summer 2022. La nostra strategia è quella di riuscire a portare in Puglia, attraverso collegamenti nuovi e importanti come quello di Monaco, turisti stranieri che arrivano da ogni parte del mondo. La Puglia è terra di accoglienza e noi vogliamo essere i numeri uno, i primi. E stiamo lavorando per questo. Innanzitutto introducendo nuove rotte e poi puntando su collegamenti strategici come quello di Monaco che essendo hub intercontinentale, determina vantaggi molteplici, sia per i tedeschi e per tutti coloro che vorranno raggiungere la Puglia da ogni parte del Mondo, sia per i pugliesi che avranno la possibilità non solo di raggiungere la capitale della Baviera, ma anche e soprattutto altre destinazioni europee e di lungo raggio. La Puglia è pronta ad accogliere i turisti provenienti da ogni angolo della Terra e i nostri aeroporti sono un ponte di opportunità, grazie al lavoro messo in campo da Aeroporti di Puglia e dalla Regione Puglia, per continuare a favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici da quello che è il principale mercato per soggiorni in Puglia”.

“Siamo lieti di avviare i collegamenti con Aeroporto di Brindisi - ha ribadito Paolo Sgaramella Chief Commercial Officer della Compagnia - in questi mesi ci siamo sempre tenuti in contatto per capire quando poter proporre le operazioni. La pandemia ha rallentato e posticipato i nostri progetti, ma siamo fiduciosi che la prossima stagione estiva possa dare nuovi segnali di ripresa sia per noi che per gli aeroporti".

"La collaborazione con Aeroporti di Puglia - ha proseguito Sgaramella - si inserisce in un piano di ampliamento dei voli, che la nostra compagnia sta cercando di perseguire a dispetto del momento di incertezza; Oltre alle enormi potenzialità che il territorio pugliese offre in ogni stagione, sicuramente ci sono anche interessi e opportunità di natura commerciale che potrebbero essere adeguatamente stimolati e sviluppati con questo nuovo collegamento. Vogliamo, come sempre, offrire ai nostri passeggeri un piano di voli che assecondi tanto il turismo quanto le attività economiche e professionali.”

E ancora, Aeroporti di Puglia e Ryanair hanno comunicato che dal prossimo 27 marzo, con l’inizio della summer 2022, sarà avviato il collegamento tra Bari e Edimburgo. Il volo, che rappresenta una novità assoluta per la Puglia: mai raggiungibile dalla Scozia, opererà ogni mercoledì e domenica con il seguente operativo:

BRI - EDI 11.45 – 14.05

EDI - BRI 07.00 – 11.20

“Accogliamo l’annuncio del nuovo volo che, dalla prossima primavera, collegherà Bari e Edimburgo con grande soddisfazione - ha detto il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Un risultato che si inquadra nello scenario disegnato dal nostro Piano Strategico – che punta con decisione a nuovi mercati, soprattutto del nord Europa, nonché nelle numerose attività intraprese in sinergia con la Regione Puglia e le Agenzie regionali, per l’incremento della connettività della Puglia e per lo sviluppo dei flussi turistici dall’estero".

"Per questo motivo il nuovo volo su Edimburgo, destinazione che rappresenta una novità assoluta per la Puglia mai sino ad ora collegata con la città scozzese, è un’opportunità da cogliere con particolare interesse in chiave incoming, oltre che per i pugliesi".

"Grazie a questo accordo con Ryanair - ha concluso Vasile - diamo quindi ulteriore sviluppo al network dei nostri aeroporti, che adesso coprono gran parte delle principali destinazioni europee. In un contesto ancora segnato dalla pandemia, e che vede Aeroporti di Puglia fortemente impegnata affinché quanto prima si possa tornare alla situazione di normalità pre-Covid, l’annuncio odierno costituisce perciò un segno di fiducia e ottimismo che non può essere in alcun modo sottovalutato”.

A tal proposito, Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair, ha affermato: "Siamo lieti di aggiungere questa nuova rotta per Edimburgo come parte del programma S'22 di Bari, offrendo ai nostri clienti un'altra fantastica destinazione da esplorare nell'estate 2022".

"Dopo aver aggiunto oltre 560 nuove rotte e aperto 16 basi negli ultimi 12 mesi, Ryanair sta ora guardando avanti all'estate 2022 e all'introduzione, nella propria flotta, di 65 nuovi aeromobili B737-8200 "Gamechanger", che offrono il 4% di posti in più, il 16 % di consumo di carburante in meno e una riduzione del 40% delle emissioni acustiche, rendendo l'estate 2022 di Ryanair l’operativo più avvincente e rispettoso dell'ambiente fino ad oggi".

"Per festeggiare ha concluso Bolla - abbiamo lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da 19,99 € per viaggiare fino 30 giugno 2022, che devono essere prenotate entro la mezzanotte di giovedì 16 dicembre. Poiché le tariffe aeree probabilmente aumenteranno nell'estate 2022 a causa della ridotta capacità, incoraggiamo tutti i clienti a prenotare in anticipo e ad approfittare di queste tariffe convenienti su Ryanair.com".

