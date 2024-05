AdP, Lumiwings: da maggio ritorna il volo Foggia-Torino

"Il collegamento tra Foggia e Torino è tra i più richiesti e le scelte operate per soddisfare al meglio leesigenze dei passeggeri in termini di aeroporti di destinazione e orari dei voli hanno ricevuto riscontripositivi nel corso del mese", ha dichiarato Raffaele Piemontese Vicepresidente della Regione Puglia eassessore al Bilancio e Infrastrutture.

Che poi ha aggiunto: "Oggi, con maggior determinazione, possiamo riprendere a servire il Nord Ovest e rispondere alla domanda di voli da e per Lombardia e Piemonte. È fondamentale essere flessibili e pronti a seguire le dinamiche reali del mercato".

“Dopo aver completato lo spostamento del volo su Milano Linate e l'nserimento dell'operativo su Bergamo Orio Al Serio, che sta riscuotendo grande successo a livello di consensi, è giunto il momento di consolidare questi dati positivi e di ampliare lo sviluppo del network dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ - ha ribadito Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia - il primo passo è rappresentatodal reinserimento della destinazione Torino in vista della prossima stagione estiva, fiduciosi che l'attività del Gargano dei Monti Dauni delle provincie di Potenza e Campobasso, Avellino possa contribuire a far crescere i numeri dei passeggeri in arrivo e partenza dall'aeroporto di Foggia e a creare le basi per un successivo sviluppo di ulteriori collegamenti. Il collegamento rappresenta un passo importate verso una maggiore accessibilità e connettività per i nostri cittadini e per tutti quelliche vorranno visitare la Puglia”.

Da Maggio a Ottobre riaprirà la rotta Foggia-Torino. Ritorna la possibilità di volare dal Piemonte verso la Capitanata, in vista dell’imminente stagione turistica.

Questa la programmazione:

Lunedì DAL 3 GIUGNO AL 21 OTTOBRE 2024:

FOGGIA TORINO 15:45 17:15

TORINO FOGGIA 18:00 19:30

Venerdì DAL 31 MAGGIO AL 28 GIUGNO E DAL 13 SETTEBRE AL 25 OTTOBRE 2024:

FOGGIA TORINO 13:00 14:30

TORINO FOGGIA 15:15 16:45

DAL 5 LUGLIO AL 6 SETTEMBRE 2024:

FOG TRN 12:00 13:30

TRN FOG 14:15 15:45

