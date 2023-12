AdP, superato il traguardo dei 9 milioni di passeggeri negli scali pugliesi

Con un mese di anticipo rispetto alla fine del 2023, Aeroporti di Puglia festeggia il raggiungimento di un traguardo straordinario: sono 9.074.367 i passeggeri che nei primi undici mesi dell’anno sono atterrati e decollati dagli aeroporti di Bari, Brindisi e Foggia.

Al raggiungimento di questo traguardo ha contribuito in maniera decisiva la crescita del traffico di linea internazionale che con 3.812.672 passeggeri su Bari e Brindisi ha fatto registrare un +19% rispetto al periodo gennaio - novembre del 2022.

Nel dettaglio Bari si è attestata a 6.037.884 passeggeri (+4,7%), Brindisi a 2.991.347 passeggeri (+3,8%) e Foggia a 45.136 passeggeri.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile per il quale “Oggi festeggiamo un risultato straordinario in linea con quelli che erano inostri obiettivi; un risultato centrato nonostante i fattori esterni che stanno condizionando in maniera decisa il nostro settore".

"Aver raggiunto e superato con largo anticipo questo traguardo, governando con intelligenza e serenità le tante difficoltà, senza mai mettere a rischio il mantenimento dei livelli occupazionali - anzi continuando con decisione da un lato sul programma di assunzioni e formazione e a procedere in maniera equilibrata il piano degli investimenti e degli interventi di ammodernamento e qualificazione di tutti i nostri aeroporti - è segno di grande efficienza e capacità di tutta la struttura di Adp".

"Per questo - ha sottolineato Vasile - il mio sentito ringraziamento va ai colleghi del Consiglio d’Amministrazione, al management di AdP e a tutti i lavoratori, così come alle loro organizzazioni sindacali che abbiamo sempre sentito al nostro fianco. Sentiamo forte il peso della responsabilità che abbiamo per lo sviluppo del nostro tessuto economico e sociale; con la stessa intensità condividiamo e crediamo nella visione strategica del nostro azionista Regione Puglia, degli assessorati ai trasporti, al turismoe allo sviluppo economico, così come dell’intero sistema Puglia.”

I risultati annunciati dal presidente Vasile hanno registrato diversi commenti sul fronte politico regionale: “Con estrema soddisfazione riscontriamo che la strada intrapresa da Regione e AdP, volta al miglioramento delle infrastrutture e a rendere sempre meglio accessibili gli aeroporti pugliesi, sta permettendo di registrare numeri da record di anno in anno", ha dichiarato l’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia.

"Stiamo ripensando e programmando un modello di trasporto intermodale capace di connettere in modo più capillare gli aeroporti con i territori, potenziando i collegamenti ferroviari con la presenza di stazioni e fermate nei pressi degli scali e i collegamenti con i centri urbani tramite il servizio di trasporto pubblico locale. Il quale non riguarda esclusivamente il trasporto urbano, ma anche quello extraurbano di largo raggio, come abbiamo fatto con Gargano Easy to Reach, collegamenti stagionali tra le principali mete turistiche del Gargano e gli aeroporti di Bari e Foggia".

"Inoltre - ha concluso Maurodinoia - abbiamo reso Bari e Brindisi i primi aeroporti bike friendly d’Italia grazie ai finanziamenti del progetto Interreg Mimosa, che permette di viaggiare comodamente in aereo con bici al seguito e di promuovere, quindi, il cicloturismo e la rete di ciclovie pugliesi. Il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali non riguarda quindi solo quelle proprie degli scali, sulle quali si sta investendo per un costante ampliamento e ammodernamento, ma anche le infrastrutture di collegamento verso un territorio regionale molto vasto e ricco di poli di attrazione turistico-economica.”

“Un record che conferma la capacità attrattiva della nostra Puglia ed è in linea con i numeri del turismo - ha commentato l’assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane - da gennaio a ottobre 2023, infatti, abbiamo registrato oltre 15milioni e 500mila presenze con un aumento del 3% rispetto allo scorso anno. Del 6%, invece, l’incremento degli arrivi che superano quota 4milioni e 200mila".

"Anche sul turismo estero, sempre più trainante - ha evidenziato Lopane - superiamo del 20% la performance degli stessi mesi del 2022. Dati che testimoniano un ottimo stato di salute dell’industria turistica e che ci permettono di puntare alle 16milioni di presenze complessive nel 2023. Determinanti le campagne incentrate su prodotti di comunicazione sempre più verticali che abbiamo promosso all’estero ed attivato anche nei nostri scali in sinergia con Aeroporti di Puglia.”

“I viaggiatori sono innamorati della nostra terra - continua Lopane - di ciò che possiamo offrire loro con il nostro consueto desiderio di ospitalità. I 9 milioni di passeggeri registrati a novembre ci fanno guardare al futuro con determinazione, con l’obiettivo di migliorare i servizi e con la consapevolezza che un turismo fiorente contribuirà non solo alla vitalità economica, ma anche alla promozione della nostra cultura e del nostro patrimonio nel mondo. La visione condivisa con Adp e l’impegno quotidiano dell’intera società accanto a quello dell’esecutivo regionale determineranno ancora risultati importanti per la nostra regione.”

“La visione strategica e la capacità di leggere i bisogni e programmare hanno portato AdP a questo importante risultato di cui siamo tutti orgogliosi - ha detto l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci - un risultato che conferma quanto la Puglia non sia soltanto ambita meta turistica, ma anche destinazione di importanti investimenti che portano ad una sempre maggiore mobilitazione di persone e merci. Il sistema infrastrutturale pugliese con i suoi aeroporti e porti è un elemento imprescindibile per rendere la Puglia una regione in cui valga la pena investire.”

