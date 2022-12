AdP, Vasile:'ITA riprogrammerà il Brindisi-Roma mattutino'

La nota del presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, in risposta alle sollecitazioni del Commissario regionale di F.I., Mauro D’Attis e di Andrea Caroppo sui collegamenti ITA tra Brindisi e Roma.

Antonio Maria Vasile (foto Archivio AdP) (2)Guarda la gallery

“Spiace constatare come la normale necessità di un vettore di riprogrammare la propria attività - ha scritto Vasile - divenga il pretesto per dar vita a una polemica politica che ha come unico scopo la visibilità politica di chi se ne rende protagonista".

"Desidero rassicurare gli On.li D’Attis e Caroppo che Aeroporti di Puglia, accogliendo la richiesta della comunità - che nell’aeroporto del Salento ha un’infrastruttura fondamentale per garantirsi le migliori condizioni di mobilità - si è prontamente attivata affinché la compagnia, pur nel suo pieno diritto di programmare la propria strategia in funzione delle esigenze di mercato, riducesse il disagio che tale cancellazione comporta".

"Una comunione di intenti - ha concluso Vasile - che ha fatto sì che ITA dal prossimo 30 dicembre riattiverà il collegamento con la capitale, con partenza prevista da Brindisi alle 06.15. Il volo, così come quello previsto con partenza da Roma alla volta di Brindisi alle 21.40, è già in vendita”.

Con l'occasione e in altra nota, il presidente Vasile ha segnalato che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la gara per la progettazione e la realizzazione del collegamento ferroviario dell’Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi. La gara ha un valore di 70 milioni di euro, di cui 52 milioni finanziati con i fondi del PNRR.

A tal proposito, con soddisfazione per l’avvio della procedura, ha dichiarato: “Il collegamento ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento rientra in una più ampia strategia delineata dal Piano industriale di Aeroporti di Puglia e in linea con il Piano nazionale degli aeroporti. Attraverso questo importante intervento sarà possibile qualificare l’intermodalità e l’accessibilità della nostra rete aeroportuale al territorio. In questo modo la Puglia si conferma regione all’avanguardia quale unica realtà i cui aeroporti di riferimento nazionale risultano connessi alla rete ferroviaria del nostro Paese”.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo collegamento di circa 6,2 chilometri tra la stazione di Brindisi Centrale e l’Aeroporto del Salento, che si dirama dalla linea ferroviaria Brindisi - Bari/Taranto e che migliorerà l’accessibilità all’aeroporto di Brindisi, oltre alla creazione di un’offerta integrata ferro-aria tra lo scalo aeroportuale e le città di Brindisi, Lecce, Taranto e Bari.

Apprezzamento e riconoscimento per la vivace attività di Aeroporti di puglia sono arrivati anche dall’assessore ai Trasporti della Regione Puglia, Anita Maurodinoia, durante la conferenza tenutasi presso l’aeroporto “Karol Wojtila” di Bari, per la presentazione delle rotte della Winter 2022 di Ryanair: oltre 480 voli a settimana su 45 rotte verso importanti destinazioni italiane ed europee dagli aeroporti di Bari e Brindisi.

Continua, infatti, l’ampliamento dell’offerta di collegamenti da e per la Puglia grazie alla proficua collaborazione tra Aeroporti di Puglia e Ryanair, società che ha incrementato la propria capacità invernale in Puglia di oltre il 20% rispetto al periodo pre-covid e prevede di trasportare quasi 5,5 milioni di passeggeri da/per la regione nel 2023. Una crescita che supporta oltre 4000 posti di lavoro in totale, inclusi 90 posti di lavoro diretti.

“Con estrema soddisfazione possiamo dichiarare che la strada intrapresa dall’azionista e dall’Assessorato regionale ai Trasporti, volta al miglioramento delle infrastrutture e a rendere sempre più concorrenziali gli aeroporti pugliesi, sta ottenendo un chiaro successo facendo registrare numeri da record, superiori allo stesso periodo del 2019, anno d’oro degli aeroporti - ha dichiarato Anita Maurodinoia – con largo anticipo rispetto a ogni più rosea aspettativa, possiamo infatti annunciare di aver raggiunto i 9 milioni di passeggeri e possiamo allontanare gli spettri dello stop dovuto alla pandemia".

"Regione Puglia e Aeroporti di Puglia - ha aggiunto Maurodinoia - stanno investendo in infrastrutture moderne, che non solo migliorano la qualità del servizio offerto, ma anche e soprattutto garantiscono elevati standard di sicurezza. La Puglia è terra d’eccellenza e di accoglienza e migliorare le infrastrutture significa elevare i nostri standard e accogliere al meglio i turisti. Se gli aeroporti pugliesi hanno raggiunto standard alti e registrano numeri di presenze e rotte in costante crescita, nonostante la pandemia, è perché il management ha operato affinché tutto il lavoro fatto fino al 2019 non andasse disperso.

"Un plauso quindi - ha concluso l'assessore Maurodinoia - a tutta la squadra di Aeroporti di Puglia, con la quale continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto – ha concluso l’assessore –. E un sentito ringraziamento alla Ryanair e a tutte le compagnie aeree che stanno investendo nei nostri aeroporti, così da portare la Puglia nel mondo e il mondo in Puglia”.

(gelormini@gmail.com)