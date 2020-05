Aeroporto del Salento, prorogato lo stop temporaneo

L’aeroporto di Brindisi resta chiuso. A stabilirlo il decreto n.207 del 17 maggio 2020 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, con il quale, a seguito dell’emergenza COVID-19, si proroga lo stop temporaneo dell’operatività di gran parte degli aeroporti italiani, tra i quali anche quello del Salento.

“L’operatività dei servizi - si legge nel decreto a firma dei ministri Paola De Micheli e Roberto Speranza - è limitata agli aeroporti di Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino e Venezia Tessera”.

L'emanazione del decreto incrocia una nota Lo dichiara del parlamentare brindisino di Forza Italia Mauro D’Attis, che riprende la questione sicurezza dello scalo: “Ho letto che l’argomento dell’aeroporto del Salento è comparso anche sull’agenda di qualche altro parlamentare. Si tratta della stessa denuncia oggetto, da tempo, di una mia interrogazione parlamentare per la quale sono ancora in attesa di risposta da parte del Ministro competente. Il fatto grave è che anche i vettori cominciano a tenere le distanze (anche indirettamente) dallo scalo brindisino. Easy Jet, ad esempio, pare abbia confermato la cancellazione dei voli per Milano Malpensa".

"Occorre che la politica metta da parte divisioni e promuova iniziative efficaci - ribadisce D'Attis - per conoscere dalla Regione Puglia (maggiore azionista di Aeroporti di Puglia) lo stato dei lavori per mettere in sicurezza lo scalo brindisino, adeguandolo a tutte le prescrizioni adottate per la ripresa del traffico aereo a livello nazionale. E’ evidente che fino alla conclusione di tali lavori ben difficilmente Governo ed ENAC potranno dare il via libera alla riapertura dell’aeroporto ed al ripristino dei collegamenti. Mi auguro, pertanto -conclude D'Attis - che anche altri parlamentari e consiglieri regionali facciano la loro parte, unendosi alla richiesta di spiegazioni e di intervento immediato, nell’interesse dell’intero Salento”.

