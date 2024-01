AFORISMA, Report economico annuale: l'intervento di Loredana Capone

Report dell’Osservatorio Economico di AFORISMA sulla Puglia - Dichiarazione della presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone.

"Ringrazio Aforisma per questo studio sulla Puglia. I dati non solo aiutano a capire, ma sono soprattutto la base per l’elaborazione di politiche attive fondate sulla realtà e sui bisogni. Quelli reali e non basate su appartenenze ideologiche o moti dell’animo. Il report ci mostra un sistema economico che è molto cresciuto in Puglia, ma che appare ancora fragile di struttura e che necessita di infrastrutture e servizi per potersi rafforzare. Un sistema che ha bisogno di credere nella sua capacità innovativa, nel suo potere di incidere nell’economia nazionale".

2024.01.04. Presentazione report Aforisma2Guarda la gallery

"Noi impegnati in politica dobbiamo puntare di più sull’enorme potenziale inespresso della nostra regione, sulla fatica che fanno tanti imprenditori e tante imprenditrici per nascere ma soprattutto per poter crescere ed emergere nonostante le difficoltà. Se la spesa pubblica continua ad essere orientata, anzi disorientata, solo verso alcune regioni l’intero sistema Paese non può che perdere il suo potenziale di crescita".

"Non possiamo permetterci di perdere 'talenti', perché da noi le retribuzioni sono basse, i servizi sono pochi, gli affitti sono cari e le infrastrutture inefficienti. I giovani perciò scelgono di andare dove sono più valorizzati e le opportunità sono maggiori. Non possiamo permettere questo in nessuna parte d’Italia, men che mai al Sud dove i problemi sono ancora più gravi".

Capone acquaGuarda la gallery

"Penso che il governo e la Regione debbano fare fronte comune e lavorare per combattere questa grave crisi da sonnambulismo, come l’ha definita il Censis a dicembre. Per vincere la paura del futuro bisogna affrontarlo il futuro con misure adeguate. I dati per esempio fanno emergere un calo demografico grave nella nostra regione. Viene tracciata una fotografia preoccupante. Ma quali sono le azioni che questo Governo sta compiendo per stimolare le giovani coppie a fare figli, a bloccare l’emigrazione in altri paesi che offrono servizi e stipendi migliori?"

"La nuova manovra finanziaria su questo non dà nessuna risposta. Né tanto meno una risposta a queste problematiche può arrivare dalle riforme tanto volute dal centrodestra, come il premierato e l’ autonomia differenziata. Anzi, la mia impressione è che i problemi veri delle persone, delle imprese, dell’Italia non si vogliano affrontare. Si può ancora bloccare questo declino. Svegliamoci tutti, prima che sia troppo tardi”.

(gelormini@gmail.com)

--------------------

Pubblicato sul tema: Report annuale Osservatorio economico AFORISMA, Capone: 'Recuperare i giovani'