Agricoltura, Fd'I: 'Lettera di Lacarra-Pagano-Messina al destinatario errato'

Pungente la dichiarazione dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo, sul tema Agricoltura e sulla lettera al ministro, Teresa Bellanova, da parte dei parlamentari PD pugliesi Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Assuntela Messina.

“Devono aver sbagliato destinatario - scrivono in una nota i conseglieri Fd'I - altrimenti non si spiega come tre parlamentari del Pd, fedelissimi e protetti politicamente dal presidente Michele Emiliano, debbano scrivere alla ministra Teresa Bellanova, prima ancora che al loro assessore regionale all’Agricoltura, sempre Michele Emiliano, il vero e unico responsabile dello sfascio dell’Agricoltura pugliese sotto ogni punta di vista".

"Un appello - sottolineano i consiglieri di centrodestra - che è un capolavoro di ossimori e ipocrisia: non viene mai tirato in ballo il PSR, il Programma di Sviluppo Rurale dove ci sono milioni e milioni di aiuti o non spesi dalla Regione Puglia o, peggio ancora, disimpegnate il 31 dicembre dello scorso anno (caso mai avvenuto prima nella storia della Regione Puglia), oltre 86 milioni di euro, e che la Commissione Europa ha nuovamente rimesso alla Puglia solo perché ha individuato la colpa dei ritardi nei tanti contenziosi che ci sono stati e ci sono continuamente".

"E di chi è la colpa dei tanti contenziosi? - incalzano - non è sempre dei criteri dei bandi completamente sbagliati??? Non sappiamo se sia più una beffa o uno scherzetto, che siano proprio il triduo emilianese a girare alla Bellanova le richieste di 80 aziende agricole pugliesi, che Emiliano ha danneggiato, anche nella gestione della Xylella".

"A tal proposito - sollecitano i consiglieri di Fratelli d'Italia - ai tre parlamentari del Pd chiediamo: che fine ha fatto la famigerata task force di scienziati per il contrasto della Xylella? Così come chiediamo: ma la benedizione data da Emiliano all’azione di sequestro della Procura di Lecce è ancora valida o è stata ritirata? In attesa di ricevere queste risposte c’è uno stato d’animo che Lacarra-Pagano-Messina dovrebbero provare, un antico sentimento che ogni tanto andrebbe spolverato: IL PUDORE. Come quello di tacere”.

