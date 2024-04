Al pugliese Umberto Berardi - Canada il Frontiers Planet Prize

Il Frontiers Planet Prize celebra le scoperte nel sistema Terra e nella scienza planetaria che affrontano le sfide ambientali che l'umanità si trova ad affrontare e consentono alla società di rimanere entro i confini ecologici sicuri del nostro pianeta. La seconda edizione del Premio, annunciata in occasione della Giornata della Terra 2024, premia 23 scienziati pionieri come Campioni nazionali, la cui ricerca ha un potenziale significativo nel promuovere percorsi verso soluzioni, guidando il cambiamento sistemico verso un futuro più sostenibile. Tra i premiati il pugliese Umberto Berardi (Troia - Fg) docente presso la Toronto Metropolitan University in Canada.

FPP Berardi3Guarda la gallery

L’umanità si trova ad affrontare una crisi ambientale su scala planetaria, che richiede un’azione immediata. Una simile sfida può essere affrontata solo con uno sforzo globale concertato guidato dalle più recenti conoscenze scientifiche. Abbiamo bisogno di una scienza trasformazionale - un cambiamento radicale nel nostro approccio - per mantenere il nostro pianeta sano per le generazioni future.

Il Frontiers Planet Prize celebra le scoperte nel sistema Terra e nella scienza planetaria che affrontano queste sfide e consentono alla società di rimanere entro i confini sicuri dell’ecosistema del pianeta. Il premio mette al centro il rigore scientifico e l’ingegno, aiutando i ricercatori di tutto il mondo ad accelerare la società verso un rinascimento verde.

Nel suo anno inaugurale, il premio ha riconosciuto e premiato 20 campioni nazionali al Frontiers Forum Live, nell'aprile 2023. Questo gruppo di scienziati ha partecipato a diverse iniziative globali per integrare le loro scoperte in discussioni più ampie al di là del mondo accademico, compresi i dialoghi sulla conoscenza globale ospitati dall'International Science Council, tavole rotonde al Falling Walls Science Summit e tavole rotonde sui percorsi di trasformazione alla COP28.

La Giornata della Terra 2024 annuncia i 23 Campioni Nazionali della seconda edizione, con sede in istituzioni sparse in 6 continenti.

Lanciato dalla Frontiers Research Foundation in occasione della Giornata della Terra 2022, il premio incoraggia le università di tutto il mondo a nominare i loro tre migliori scienziati che lavorano sulla comprensione e sulla proposta di percorsi, per rimanere all’interno dello spazio operativo sicuro dei 9 confini planetari. Queste candidature vengono poi esaminate a livello nazionale e i migliori scienziati affrontano una giuria indipendente di 100 persone, un gruppo di rinomati esperti di sostenibilità e salute planetaria presieduto dal professor Johan Rockström, che vota per i campioni nazionali e internazionali. Per sostenere ulteriormente la loro ricerca innovativa, i tre Campioni Internazionali riceveranno ciascuno un milione di franchi svizzeri.

Giunto alla sua seconda edizione, il Frontiers Planet Prize ha collaborato con oltre 20 accademie scientifiche nazionali e 475 università e istituti di ricerca leader di 43 paesi, coprendo la maggior parte della ricerca scientifica sulla salute planetaria a livello mondiale. Il premio ha segnato la Giornata della Terra di quest'anno annunciando i suoi Campioni nazionali 2024, riconoscendo coloro la cui ricerca offre il maggiore potenziale di trasformazione e scalabilità globale. I 23 Campioni Nazionali hanno pubblicato articoli innovativi, che contribuiscono alla nostra comprensione dei sistemi della Terra e propongono percorsi verso soluzioni trasformative rispetto ai nove confini planetari. Il loro lavoro abbraccia una vasta gamma di discipline, dalla mitigazione del cambiamento climatico e soluzioni energetiche sostenibili ai progressi nel campo della sanità e della tecnologia. Ogni Campione ha dimostrato un profondo impegno nella propria ricerca, mettendo in mostra non solo la propria competenza scientifica, ma anche la propria dedizione nel rendere il mondo un posto migliore.

FPP Linkedin Profile+pictureGuarda la gallery

Della ricerca presentata quest’anno, circa un terzo si concentra sul miglioramento delle nostre valutazioni e sulla quantificazione degli impatti che il comportamento umano e il cambiamento climatico hanno sull’ambiente. Questi sforzi forniscono chiarezza sui fattori critici che determinano gli squilibri nei principali sistemi ecologici, tra cui foreste, suolo e oceani. Un altro terzo della ricerca propone strategie decisionali e di gestione ambientale innovative, favorendo il cambiamento sistemico verso un futuro più sostenibile. La restante ricerca esplora tecnologie, pratiche e modelli all’avanguardia con un immenso potenziale per migliorare la salute planetaria e approfondire la nostra comprensione del nostro sistema terrestre.

FPP 2024 premiatiGuarda la gallery

I Campioni Nazionali 2024 e i rispettivi articoli di ricerca sono:

Argentina: Dr Pedro Jaureguiberry, Instituto Multidisciplinario de Biologià Vegetal (CONICET-UNC), I fattori diretti della recente perdita di biodiversità di origine antropica globale.

Australia: Dott. Federico Maggi, Università di Sydney, Bilancio dei terreni destinati ai pesticidi agricoli e scarichi dei fiumi negli oceani.

Austria: Dott.ssa Marta Kozicka, Istituto internazionale per l'analisi dei sistemi applicati (IIASA), Nutrire obiettivi climatici e biodiversità con nuove alternative vegetali a carne e latte.

Brasile: Prof. Dr. Alexander Turra, Università di San Paolo, Advancing plastic inflation hotspotting at the subnational level: Brazil as a case study in the Global South.

Canada: Dott. Umberto Berardi, Toronto Metropolitan University, Regressione predittiva informata sulla salute per il processo decisionale basato sulla simulazione statistica nella mitigazione del calore urbano. Link al lavoro: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221067072300464X?via%3Dihub

FPP Berardi UmbertoGuarda la gallery

Cina: Dr Yang Ou, Università di Pechino, Gli impegni aggiornati sul clima possono limitare il riscaldamento ben al di sotto dei 2°C? .

Danimarca: Prof Minik Rosing, Università di Copenaghen, Quantificazione dell'assorbimento di CO2 mediante una maggiore alterazione degli agenti atmosferici dei minerali silicati applicati a terreni acidi.

Finlandia: Dott.ssa Olga Tammeorg, Università di Helsinki, Ripristino sostenibile dei laghi: dalle sfide alle soluzioni.

Germania: Prof. Dr. Peter Haase, Senckenberg Society of Nature Research e Università di Duisburg-Essen, Il recupero della biodiversità europea delle acque dolci si è interrotto.

Ungheria: Dr Daniel Muth, HUN-REN, Centro per gli studi economici e regionali, Budapest, Pathways to stringenti prezzi del carbonio: configurazioni delle condizioni dell'economia politica e strategie di riciclaggio delle entrate. Un confronto tra trenta politiche a livello nazionale.

Italia: Dott. Francesco Maria Sabatini, Università di Bologna, Modelli globali di diversità alfa delle piante vascolari.

Giappone: Prof. Evan Economo, Istituto di scienza e tecnologia di Okinawa (OIST), La distribuzione globale della diversità delle formiche conosciuta e da scoprire.

Nuova Zelanda: Dott.ssa Rebecca Gladstone-Gallagher, Università di Auckland, Le connessioni socio-ecologiche tra terra, acqua e mare richiedono una ridefinizione delle priorità della gestione ambientale .

Polonia: Prof Michal Bogdziewicz, Università Adam Mickiewicz di Poznan, Il collasso riproduttivo nel faggio europeo deriva dal calo dell'efficienza dell'impollinazione nei grandi alberi.

Arabia Saudita: Prof. Raquel Peixoto, King Abdullah University of Science and Technology, Sfruttare il microbioma per prevenire la perdita di biodiversità globale.

FPP bannerGuarda la gallery

Sud Africa: Dott.ssa Mia Strand, Nelson Mandela University, Reimagining Ocean Stewardship: metodi basati sull’arte per “ascoltare” e “vedere” le conoscenze indigene e locali nella gestione degli oceani.

Corea del Sud: Prof. Seung-Ki Min, Università di Scienza e Tecnologia di Pohang, proiezioni vincolate dall'osservazione di un Artico senza ghiacci anche in uno scenario a basse emissioni.

Spagna: Dott.ssa Alexandra Velty, Instituto de Tecnología Química (ITQ, UPV-CSIC), Universitat Politècnica de València, Zeolite avanzata e ha ordinato catalizzatori a base di silice mesoporosa per la conversione di CO2 in sostanze chimiche e combustibili.

Svezia: Dr Gerard Rocher-Ros, Università svedese di scienze agrarie/Università di Umeå, Emissioni globali di metano da fiumi e torrenti.

Svizzera: Prof.ssa Gabriela Schaepman-Strub, Università di Zurigo, Il tipo di vegetazione è un importante predittore del bilancio energetico della superficie terrestre estiva dell'Artico.

Turchia: Prof. Dr Mustafa Sahmaran, Università di Hacettepe, Gli effetti di vari parametri operativi e orientati ai materiali sulle prestazioni di carbonatazione degli aggregati di calcestruzzo riciclato di bassa qualità.

Regno Unito: Prof. Stephen Widdicombe, Plymouth Marine Laboratory, Unificazione delle osservazioni biologiche sul campo per rilevare e confrontare gli impatti dell'acidificazione degli oceani tra le specie e gli ecosistemi marini: cosa monitorare e perché.

Stati Uniti: Prof. Jason Rohr, Università di Notre Dame, Un’innovazione sanitaria planetaria per le sfide legate alle malattie, al cibo e all’acqua in Africa.

FPP Visual Assets 3 e1713774777332Guarda la gallery

Insieme, la ricerca di questi articoli vincitori funge da catalizzatore per il cambiamento, accelerando le soluzioni e tracciando il percorso che riporterà il pianeta al suo spazio operativo sicuro entro i confini planetari per garantire vite sane su un pianeta sano. Per facilitare il cambiamento sistemico necessario per raggiungere questo obiettivo e salvaguardare la salute del nostro pianeta in futuro, ogni Campione nazionale avrà l'opportunità di condividere la propria ricerca pluripremiata in conferenze nazionali e internazionali. Ciò è reso possibile grazie al sostegno dei partner strategici del Premio, tra cui Future Earth , il Potsdam Institute of Climate Research Impact, l’ International Science Council e il Villars Institute .

La cerimonia di premiazione del Premio Frontiers Planet, che si svolgerà quest'estate durante il Simposio Villars 2024 a giugno, sarà la prima di molte opportunità di questo tipo. Guidato dal Villars Institute, una fondazione internazionale senza scopo di lucro - dedicata ad accelerare la transizione verso un’economia a zero emissioni nette e positiva per la natura - il Villars Symposium riunisce leader di pensiero della politica, della pratica e della filantropia. Ogni campione presenterà la propria ricerca e interagirà con figure chiave della salute planetaria del mondo accademico, politico, aziendale e delle agenzie non governative, che hanno tutte la capacità di modellare la politica e influenzare la società civile. Il simposio comprende anche un gruppo globale di studenti delle scuole superiori orientati al sistema e alle soluzioni provenienti da scuole di tutto il mondo, che offriranno un’ulteriore possibilità di promuovere la collaborazione intergenerazionale e preparare la prossima generazione a combattere il cambiamento climatico.

FPP Image 7Guarda la gallery

Attraverso la celebrazione della scienza, il Frontiers Planet Prize innesca un movimento verso un futuro più sostenibile. La sua influenza si estende ben oltre il premio stesso, catalizzando la trasformazione, ispirando l’azione, ampliando l’impatto, influenzando la politica e promuovendo la collaborazione in un momento critico per la salute planetaria attraverso un effetto farfalla.

Commentando il Frontiers Planet Prize 2024, Jean-Claude Burgelman , direttore del Frontiers Planet Prize, ha dichiarato: “Siamo di fronte a una crisi ambientale su scala planetaria, che crea una vera minaccia per l’umanità. L’ambizione del Frontiers Planet Prize è affrontare direttamente questa crisi mobilitando gli scienziati impegnati in ricerche innovative. Ci congratuliamo con i Campioni Nazionali e ringraziamo tutti i candidati per la loro preziosa ricerca e il costante impegno nel salvare il nostro pianeta”.

Il presidente della giuria dei 100, il professor Johan Rockstrom, ha aggiunto: "Mentre affrontiamo sfide ambientali senza precedenti, con sei confini planetari su nove superati, è imperativo sfruttare il potere della scienza per orientarci verso un futuro sostenibile. I contributi dei Vincitori nazionali sono decisivi nel far progredire la nostra comprensione dell'intero sistema Terra e forniscono aggiunte fondamentali allo spazio delle soluzioni. I miei colleghi giurati e io ci congratuliamo con i Vincitori nazionali per i loro notevoli contributi e lodiamo tutti i candidati per la loro dedizione nel mantenerci al sicuro. spazio operativo per l’umanità”.

(gelormini@gmail.com)