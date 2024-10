Al via a Brindisi SNIM, il Salone Nautico di Puglia - XX edizione

Tutto pronto per la ventesima edizione dello SNIM (Salone Nautico di Puglia), che si svolgerà a Brindisi dal 10 al 14 ottobre 2024. Si tratta di uno degli eventi di settore più importanti a livello nazionale, oltre che autorevole punto di riferimento per il Mezzogiorno ed il versante adriatico.





A presentarlo, sono stati l’assessore regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica Gianfranco Lopane, il presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli, il presidente dello SNIM Giuseppe Meo, il presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese, e il capitano di vascello della Direzione Marittima Marcello Notaro.

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, intervendo sull'evento ha dichiarato: “Brindisi è molto importante per noi tutti, da qualche anno a questa parte la Regione sostiene con forza e con il suo contributo economico il Salone della nautica della città di Brindisi. Chi è appassionato potrà visitare una esposizione di grande qualità direttamente collegata e ispirata dal salone nautico di Genova. Un lavoro importante che ha messo insieme un distretto della nautica, la formazione delle persone, la dimensione turistica ma anche quella professionale. Brindisi, città della nautica pugliese, avrà il suo momento di evidenza dal 10 al 14 ottobre in una fiera davvero straordinaria”.

"La nautica rappresenta uno degli elementi più distintivi per il nostro prodotto Mare all'interno della strategia complessiva del turismo pugliese", ha ricordato l’assessore regionale al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica Gianfranco Lopane, "La Puglia, infatti, possiede un valore aggiunto che va oltre il tradizionale modello balneare con cui viene solitamente identificata e desiderata. In questo contesto, lo SNIM a Brindisi, da anni sostenuto dalla Regione Puglia, è una fiera di grande rilievo sia a livello nazionale che internazionale".

"Oggi siamo in grado di competere con i saloni storici del settore, grazie all’impegno degli organizzatori e alla vasta area espositiva, ma soprattutto per la capacità di stimolare un dibattito su temi cruciali come la sostenibilità e la formazione. Gli investimenti nella cantieristica navale in Puglia sono rilevanti e il turismo legato alla nautica è ormai a pieno titolo un pilastro delle azioni che poniamo in essere per stimolare la crescita economica e turistica delle nostre marine e dell’intera destinazione regionale”.

“A poca distanza dall’inizio della ventesima edizione - ha affermato il Presidente del Salone Nautico di Puglia, Giuseppe Meo - la macchina organizzativa è in piena attività e vede coinvolto l’intero territorio brindisino, storicamente terminale di una grande via di comunicazione del Mediterraneo e oggi pienamente consapevole dell’importanza che lo SNIM ha assunto da 20 anni nel panorama nazionale della nautica, con ritorni concreti a livello economico ed occupazionale. In quest’ottica si inquadra anche una collaborazione strutturata con Alis per offrire a tutti gli associati una panoramica delle opportunità legate ai percorsi formativi”.

“Un salone nautico che è diventato una vetrina mondiale, inserito in una road map internazionale e presentato a Dubai, Cannes, Parigi, Dusseldorf. C’è stato un gran lavoro di promozione e i risultati si potranno vedere quest'anno. Abbiamo un incremento di un del trenta percento rispetto alle barche dell'anno scorso come presenza ma soprattutto la qualità dei cantieri è veramente importante degna di un salone internazionale”, ha commentato il presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese.

Per l’edizione Snim 2024, la novità della collaborazione strategica con Navigo Toscana che, con i suoi 200 associati, è una delle realtà più prestigiose del comparto nautico e con cui SNIM realizzerà azioni comuni sulla formazione, sulla sostenibilità e sull’opportunità di localizzare in Puglia nuovi insediamenti produttivi nel settore. Confermata la partecipazione di circa 150 espositori, con circa 300 imbarcazioni esposte tra i piazzali estesi per 20.000 mq e le banchine del porto turistico “Marina di Brindisi” (location dell’evento).

Il Salone vanta il patrocinio di Confindustria Nautica, Assonautica Italiana e Lega Navale Italiana. Sul piano istituzionale, ha il pieno sostegno della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Brindisi, della Camera di Commercio Brindisi/Taranto, dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale e dello Jonio e delle principali associazioni di categoria presenti sul territorio. Registra, inoltre, la presenza delle più importanti aziende della cantieristica nazionale e vanta partnership autorevoli come quelle con Fincantieri, Grimaldi Lines, Alis (principale associazione nazionale della logistica) Fineco Bank.

Grande attenzione è dedicata alla formazione delle generazioni di domani del comparto, grazie al concreto coinvolgimento dell’Assessorato di riferimento della Regione Puglia ed alle intese raggiunte con le più significative realtà produttive cantieristiche a livello nazionale per l’assorbimento della forza-lavoro al termine del ciclo di formazione. In campo scientifico, invece, lo SNIM sviluppa – in collaborazione con il DITNE (Distretto Tecnologico Nazionale dell’Energia) e con il Sistema delle Aree Marine protette di Puglia - i temi della sostenibilità ambientale e della tutela dell’ambiente.





Significativa, inoltre, la presenza degli sport del mare, attraverso un apposito Villaggio realizzato all’interno dello SNIM. Merita attenzione, infine, la piena collaborazione con la Marina Militare, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco che saranno presenti con propri stand nel Salone.

