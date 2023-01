PugliaItalia

Venerdì, 13 gennaio 2023 Al via la rassegna letteraria di 'Rinascita per Modugno' fino al 31 marzo Arrivano i dodici appuntamenti de ‘’I Venerdì letterari di Rinascita per Modugno”. Si parte venerdì 13 gennaio con Chicca Maralfa e si avanti fino al 31 marzo.