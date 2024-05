Alberobello, 'Gran Tour del Gusto' viaggio nei sapori di Puglia

La mission del progetto ‘Gran Tour’ dell’associazione Ambasciatori del Gusto è la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche italiane e pugliesi: per l’occasione dell’8 maggio ad Alberobello.

"Gran Tour è una grandissima opportunità di connessione tra le varie realtà del territorio. Ciascuna ha una sua peculiarità legata alla pugliesità che si esprime attraverso i sapori, i colori e gli odori dei prodotti della terra e del mare che nei vari appuntamenti in programma saranno i protagonisti di un viaggio esperienziale delgusto", spiega Gianvito Matarrese, consigliere nazionale dell’associazione, il quale aggiunge che "L’8 maggio sarà affiancato nel suo ristorante dal salentino Giorgio Trovato che definisce ‘un cuoco visionario’."

Il progetto Gran Tour si svilupperà in un arco temporale che parte da maggio e si concluderà a dicembre 2024. Ventidue cene realizzate a più mani nelle strutture ristorative associate di Puglia, Basilicata e Calabria, per riscoprire, reinterpretare e promuovere i piatti della tradizione culinaria e la tecnologia utilizzata oggi in cucina.

Ecco il calendario delle 22 cene firmate dagli Ambasciatori del Gusto:

 8 maggio Evo Ristorante Alberobello: Gianvito Matarrese e Giorgio Trovato

 14 maggio Ristorante Istituto ENAIP Foggia: Pascal Barbato e Giorgio Trovato

 15 maggio Il Vecchio Gazebo di Molfetta: Giuseppe Petruzzella e Giuseppe Lampugnani

 16 maggio U Vulescè Cerignola: Rosario Di Donna e Vincenzo Florio

 21 maggio pizzeria Regina Margherita San Giovanni Rotondo: Orazio Chiapparino, IginioVentura e Pascal Barbato

 22 maggio Al Becco della Civetta Castelmezzano/Potenza: Maria Antonietta Santoro, GianvitoMatarrese e Iginio Ventura

 6 giugno Lido P23 by Frizz Cafè Monopoli: Giuseppe Lampugnani e Giorgio Trovato

 26 giugno Lido P23 by Frizz Cafè Monopoli: Giuseppe Lampugnani, Giuseppe Petruzzella eGianvito Matarrese

 16 luglio Terra Di Mare Trani: Domenico Di Tondo e Nicola Popolizio

 9 settembre pizzeria Regina Margherita San Giovanni Rotondo: Orazio Chiapparino eVincenzo Florio

 2 ottobre Il Giardino dei Tolomei Racale/Lecce: Giorgio Trovato e Gianvito Matarrese

 8 ottobre pizzeria Regina Margherita San Giovanni Rotondo: Orazio Chiapparino e LuigiGentile

 10 ottobre Jamantè Polignano a Mare: Gianluca Torres e Gegè Mangano

 15 ottobre Ego Ristorante Matera: Nicola Popolizio e Luigi Gentile

 21 ottobre Il Vecchio Gazebo Molfetta: Giuseppe Petruzzella e Giorgio Trovato

 24 ottobre Terra Di Mare Trani: Domenico Di Tondo e Cosimo Russo

 25 ottobre Il Presidente Lucera: Massimo Ferosi, Pascal Barbato, Gegè Mangano e Rosario DiDonna

 30 ottobre Il Vecchio Gazebo Molfetta: Giuseppe Petruzzella e Pascal Barbato

 6 novembre Agorà Rende/Cosenza: Michele Rizzo, Gianvito Matarrese, Pascal Barbato,Orazio Chiapparino, Giuseppe Romano, Pierluigi Vacca, Vincenzo Pennestrì

 29 novembre Ego Ristorante Matera: Nicola Popolizio e Gegè Mangano

 3 dicembre Evo Ristorante Alberobello: Gianvito Matarrese e Maria Antonietta Santoro

 11 dicembre Cosimo Russo Ristorante Leverano/Lecce: Cosimo Russo e Domenico DiTondo.

Per ulteriori info: https://ambasciatoridelgusto.it

