Alberobello, “Dialoghi di carta dalla collezione di Nicola Pugliese”

Il mensile La Piazza di Alberobello organizza la presentazione del volume “Dialoghi di carta dalla collezione di Nicola Pugliese”, edito AGA, venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 17.00 presso il Museo delle Cantine Albea ad Alberobello.

Una serata evento dedicata al personaggio celebre di Alberobello, Nicola Pugliese, molto conosciuto nella comunità per la sua grande passione per il collezionismo. Ed è proprio la sua raccolta di cartoline dalla Seconda Guerra Mondiale (1939-‘45) di alberobellesi al fronte ad essere la protagonista del volume curato dall’antropologo Gabriele Rosato.

Un lavoro pensato e voluto dal curatore e da Gianfelice De Mofetta e Nicola Reddavid per non dimenticare chi, nella comunità locale, ha rappresentato la storia e la società contemporanea allo stesso tempo. Infatti, nel negozio di elettrodomestici di Pugliese coesistevano in armonia pezzi di antiquariato e le più nuove invenzioni della tecnica. A fare da filo conduttore lo stesso Nicola Pugliese, capace di non farsi sorpassare dalla tecnologia ma di addomesticarla a suo piacimento.

La serata si svolgerà nella suggestiva cornice del museo e sarà allietata dalla presenza dell’autore Gabriele Rosato e dell’attore alberobellese Alessandro Intini, accompagnato dal fisarmonicista Germano Maffei. Modera la giornalista Miriam Palmisano.

