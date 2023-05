Alex Britti, "Gioiella" sarà main sponsor del concerto in Puglia

L’evento tanto atteso da tutta la comunità e dai fan del noto cantautore romano, Alex Britti, si terrà domenica 28 maggio alle ore 21:30 in Piazza Plebiscito a Gioia del Colle, nella splendida cornice della festa del “Santo della gioia”, San Filippo Neri, il santo patrono del paese, ogni anno, come da tradizione secolare, dal 25 al 28 maggio.

alex britti a gioia del colleGuarda la gallery

Il Gruppo Gioiella, realtà di riferimento del comparto lattiero caseario italiano, con sede a Gioia del Colle, il paese della mozzarella DOP, con oltre 70 anni di storia, tradizione e qualità, si conferma ancora una volta protagonista in tema di sostegno e supporto del territorio e delle comunità locali. L’iniziativa rientra infatti in un percorso più ampio già intrapreso da tempo dall’azienda con l’intento di coinvolgere la comunità intera mediante programmi di sviluppo, condivisione di idee e iniziative volte all’ascolto, perseguendo obiettivi che coniugano il beneficio economico dell’impresa con il beneficio sociale.

I principi e i valori del Gruppo Gioiella si concretizzano altresì attraverso il sostegno economico ad associazioni e istituzioni operanti in diversi ambiti. In questo contesto si colloca il supporto non solo di natura finanziaria, ma di sostegno allo sviluppo della collettività e delle nuove generazioni.

San Filippo NeriGuarda la gallery

Il dialogo e lo scambio continuo con l’amministrazione comunale, con il comitato feste patronale e con gli altri organizzatori coinvolti ha dato vita ad una sinergia consolidata nel tempo che permette, ogni anno, di ospitare grandi eventi, gratuiti e accessibili a tutti.

“La nostra azienda crede fermamente nella necessità di supportare il territorio e l’economia locale per essere protagonisti di una crescita virtuosa del business. E’ uno degli aspetti più importanti del nostro impegno verso uno sviluppo sostenibile, dove il benessere delle persone e della comunità è centrale, anche a partire dalle piccole iniziative sociali", ha dichiarato Antonio Notarnicola, Direttore Generale del Gruppo Gioiella.

Gioiella burratineGuarda la gallery

"Sarà pertanto Alex Britti accompagnato dalla sua inseparabile chitarra a chiudere la festa patronale. Domenica 28 maggio, a partire dalle ore 21.30, il noto cantautore romano eseguirà nella piazza del paese tutti i brani più famosi ed apprezzati del suo repertorio".

Il Gruppo Gioiella, con sede a Gioia del Colle, opera dal 1946 nel comparto lattiero caseario, producendo una vasta gamma di latticini di alta qualità come burrata, mozzarella, ricotta, formaggi semiduri e altre specialità. Il latte utilizzato è 100% italiano, raccolto fresco quotidianamente e proveniente da allevamenti locali, costantemente attenti al benessere animale mediante un controllo diretto sulle stalle.

Gioiella7Guarda la gallery

Tra i punti di forza della realtà, vi è la produzione tradizionale con l’impiego del siero-innesto autoctono, la filiera corta con allevatori selezionati, la tracciabilità della filiera fino alla stalla, il rispetto di un rigido disciplinare in materia di sicurezza e qualità alimentare. 3000 quintali di latte lavorato quotidianamente, 9 linee produttive per prodotti a pasta filata, 3 linee produttive per ricotta, 2 linee produttive per prodotti affumicati, 1 linea produttiva per formaggi e 30 linee di confezionamento e oltre 2000 Sku’s gestite. Il brand Gioiella è presente oggi nelle maggiori catene distributive in tutto il mondo.

Oltre 70 anni di storia, tradizione e qualità tramandata dalla famiglia Capurso, giunta oggi alla 3° generazione che prosegue lo sviluppo del business in modo virtuoso e con un occhio attento alla sostenibilità economica, sociale e ambientale, in allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’agenda 2030. Tale sinergia si pone altresì l’obiettivo di sensibilizzare altre realtà imprenditoriali, facendo rete e favorendo un clima di ascolto, benessere e sostegno della comunità intera.

(gelormini@gmail.com)