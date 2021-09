Altamura, il sindaco Melodia si dimette ‘cade’ l’Amministrazione

I primi scricchiolii si erano avvetiti con l'azzeramento della Giunta, per manifesta inefficienza: aveva fatto intendere il sindaco di Altamura (Ba), Rosa Melodia, richiamando la necessità di uno "Sforzo per rilanciare l'azione amministrativa"; adesso - con l'annuncio delle dimissioni - si è in piena crisi.

"E' tempo di assumersi le responsabilità - ha dichiarato il sindaco Melodia - e io mi sto assumendo la responsabilità di dire alla città che mi dimetto da Sindaco, perché non ho i numeri per andare avanti. La revoca della Giunta tendeva a stimolare l'affievolimento dell'attività politica e la necessità di dover suonare la sveglia a tutti, compresa la sottoscritta, rispetto all'impegno preso con la città".

Rosa Melodia era stata eletta tre anni fa con una lista civica sostenuta dal centrosinistra: "Ho deciso di mettere fine al mantra di queste ultime settimane del 'cade o non cade', dicendo con chiarezza "cade": in piena consapevolezza, con una decisione sofferta, ma frutto di una riflessione che nasce da quello che ho raccolto da incontri e confronti".

"La vita politica richiede sacrificio - ha ricordato Melodia - e in tre anni non ho preso un giorno di ferie, ma ora abbandono questo percorso di confronto, perché l'unica realtà è che mi trovo di fronte ad alcune persone che ricoprono il ruolo di consigliere nella mia maggioranza, che non hanno né l'orgoglio, né il desiderio né la volontà di continuare in un percorso che vede al centro la nostra Altamura; persi dietro un ricatto sottile, ma continuo, che io non intendo più subire".

"Nel 2018 eravamo gruppo coeso ed entusiasta nel governare la città, ma oggi non ci sono più le condizioni", ha sottolineato Rosa Melodia ricordando i consiglieri che hanno lasciato il gruppo 'Abc, Altamura bene Comune', per crearne un altro, "Non ho i numeri per poter continuare a guidare questa amministrazione", ha concluso, prima che la seduta del Consiglio Comunale venisse sospesa, per la formalizzazione delle dimissioni.

Tra i primi a commenatare il precipitare degli eventi ad Altamura, l'Assessore e consigliere regionale Gianni Stea: "Da qualsiasi angolo si osservi la situazione non si può che essere preoccupati, per di più in un momento estremamente delicato per la situazione economica e sociale in una città, Altamura, che deve tornare ad essere la locomotiva trainante della crescita nel Barese e in tutta la Puglia”. Così l’Assessore regionale al Personale, Gianni Stea, punto di riferimento dei Popolari, interviene sulla crisi aperta al Comune dopo le dimissioni della Sindaca Rosa Melodia".

“Ai tempi delle ultime elezioni amministrative ad Altamura e alla luce di quanto accaduto in questi giorni, avevamo visto giusto. Non si è dato, non si è voluto dare ascolto al responso reale delle urne ed ecco i risultati. La percezione è quindi quella di una classe politica ormai politicamente demotivata e questo nel momento in cui l’emergenza Covid non è ancora finita, i problemi economici e sociali si stanno aggravando, le opportunità che però vengono dal piano Next Generation dell’UE e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza potrebbero essere formidabili a patto di agire con scelte responsabili e in tempi adeguati.

"La politica anche ad Altamura deve tornare a mettere il cittadino e il territorio al centro della propria azione ricostruendo un inossidabile rapporto di fiducia e collaborazione, fondamentale per la buona amministrazione della Comunità”.

