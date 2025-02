Altamura, Oropan: 'NutriAMO il cuore' per ridurre il rischio cardiovascolare

Oropan S.p.A., azienda pugliese di riferimento nel settore della panificazione e dei prodotti da forno che opera ad Altamura dal 1956, ha aderito lo scorso anno al progetto di promozione della salute “NutriAMO il Cuore”, per la riduzione del rischio cardiovascolare nei lavoratori attraverso la prevenzione dei fattori di rischio modificabili (fumo, alimentazione scorretta, sedentarietà, obesità e abuso di alcol). Il progetto, attivato su iniziativa del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPeSAL) della ASL di Bari, in collaborazione con il Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN), ha coinvolto i lavoratori di entrambi i sessi, di età compresa tra 40 e 69 anni, senza precedenti eventi cardiovascolari.





L’indagine si è basta sulla raccolta di dati, che sono stati trattati in modo riservato e nel rispetto della privacy secondo la normativa di legge vigente, su un campione di 74 lavoratori partecipanti (età media 49 anni) di cui il 71% non fumatori, il 74% praticante regolare attività fisica e il 67,6% aderente alla dieta mediterranea. La metodologia di raccolta, volta a stimare la probabilità di sviluppare eventi cardiovascolari nei prossimi 10 anni, si è basata sulla somministrazione di questionari su abitudini di vita, alimentazione, attività fisica, consumo di alcol e fumo e su misurazioni cliniche (pressione arteriosa, colesterolo totale e LDL, glicemia). I risultati dell’indagine sono stati presentati presso la sala meeting aziendale di Oropan S.p.A. e, al termine dell’incontro, sono stati rilasciati a tutti i presenti, in busta chiusa, gli esiti dello screening con l’indicazione della relativa categoria di rischio (basso, medio, alto).

Sul 97% dei lavoratori del campione preso in esame è stato riscontrato un basso rischio cardiovascolare ed è stata redatta una nota informativa riepilogativa, trasmessa anche al Medico di Medicina Generale, per ulteriori esami di approfondimento. Gli stessi lavoratori potranno beneficiare di un counseling nutrizionale, mirato all’acquisizione di corrette abitudini alimentari, che sarà erogato dal S.I.A.N. Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione.

“Promuovere il concetto di benessere aziendale e cura della persona, in allineamento agli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, attraverso iniziative concrete come ‘NutriAMO il Cuore’, è la strada giusta per tutelare e valorizzare le nostre persone e favorire un ambiente di lavoro sano, positivo e di conseguenza più produttivo. Ringrazio vivamente SPeSAL, SIAN e tutto il gruppo di lavoro per aver reso possibile lo sviluppo di questa preziosa sinergia tra il mondo imprenditoriale e gli organi preposti alla prevenzione, tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, ha dichiarato Lucia Forte, Amministratore delegato di Oropan Spa, “Continueremo sulla strada della prevenzione e del monitoraggio continuo, per ridurre i rischi e garantire ai nostri dipendenti un luogo di lavoro sano e sicuro”.





Oropan S.p.A. è uno dei principali player nel mercato della produzione e commercializzazione di pane e prodotti da forno, che dal 1956 ad Altamura custodisce sapientemente l'arte della panificazione attraverso l’utilizzo di semola rimacinata di grano duro e lievito madre, così come i metodi tradizionali di lavorazione a lenta e lunga lievitazione naturale. Oropan dispone di un vasto assortimento di prodotti come pane e panini, focacce, friselle e taralli e opera su differenti segmenti merceologici: dal fresco al surgelato, da prodotti in atmosfera modificata agli snack.

È tra le prime aziende nel panorama agroalimentare italiano dei prodotti da forno e della panificazione per fatturato, numero di addetti, quote di mercato e grado di innovazione tecnologica. All’interno dello stabilimento di Altamura, su 5 linee di produzione, vengono prodotti ogni anno 17 milioni di kg di pane e lavorano 178 dipendenti. Sono 2.400 i punti vendita raggiunti dalla rete distributiva diffusa su tutto il territorio nazionale e su 25 paesi all’estero, in Europa, Asia e America. La strategia di business di Oropan si fonda sulla capacità di bilanciare tradizione e innovazione e si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e alla valorizzazione del proprio capitale umano, garantendo la parità di genere, le pari opportunità, l’inclusione e la valorizzazione della diversità.

